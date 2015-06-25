La Banque européenne d'investissement (BEI) salue l'approbation définitive, par le Parlement européen et le Conseil, du règlement instituant le nouveau « Fonds européen pour les investissements stratégiques » (FEIS). Werner Hoyer, le président de la BEI, a affirmé à cette occasion : « L'approbation du règlement instituant le FEIS est un grand accomplissement. Il est essentiel de mobiliser sans délai de nouveaux investissements en Europe et les colégislateurs de l'UE ont accompli un travail incroyable pour que le FEIS puisse voir le jour rapidement. »

Le FEIS sera établi au sein de la BEI et sera géré par la banque de l'UE. Il sera doté d'une garantie de 16 milliards d'EUR provenant du budget de l'UE et d'une enveloppe de 5 milliards d'EUR constituée sur les ressources propres de la Banque. La BEI utilisera la garantie et les fonds disponibles au titre du FEIS pour susciter un effet d'entraînement et une capacité de prise de risque afin de mobiliser des financements supplémentaires d'au moins 315 milliards d'EUR à l'appui d'investissements dans les infrastructures stratégiques, l'innovation et les petites et moyennes entreprises. Les opérations bénéficiant du FEIS seront traitées au sein de la BEI et pourront relever d'un large éventail de domaines et de produits. Elles ne seront en revanche pas soumises à des quotas géographiques ou sectoriels.

Soucieuse d'agir rapidement, la BEI a d'ores et déjà commencé à préfinancer, ou « stocker », des projets admissibles, qui devraient être couverts par le FEIS une fois qu'il sera en place. Le président Hoyer a déclaré à ce sujet : « Nous sommes en bonne voie d'atteindre l'objectif ambitieux de 4,5 milliards d'EUR pour les projets stockés d'ici la fin de cette année. Il s'agit de projets que nous préfinançons à nos propres risques et que nous retenons pour un soutien ultérieur dans le cadre du FEIS. Jusqu'ici, 10 projets destinés à être stockés, situés dans 8 États membres distincts, ont été approuvés par le Conseil d'administration de la BEI et la réserve pour le reste de l'année s'annonce prometteuse. » Il a en outre ajouté : « Nous voyons que l'effet d'attraction de capitaux fonctionne. Pour les projets stockés jusqu'ici, le rapport entre la garantie de l'UE susceptible d'être déployée pour les projets et l'investissement final est supérieur à 1 pour 15. L'effet multiplicateur ne peut être calculé que pour l'ensemble du portefeuille FEIS, et non pas au cas par cas ; toutefois, c'est un début encourageant. »

Le président a également rappelé que le FEIS fait partie du Plan d'investissement pour l'Europe, qui est basé sur trois piliers : levée des obstacles à l'investissement dans la réglementation nationale et européenne, élargissement des services de conseil pour la préparation et la mise en œuvre de projets, et enfin incitation à la prise de risque parmi les acteurs du marché.

Werner Hoyer a précisé à ce propos : « Il est essentiel d'acheminer l'important volume de liquidités disponible vers les projets et les entreprises. Mais il est tout aussi – voire plus – important de parvenir à un environnement plus porteur et plus favorable aux investisseurs en Europe. Le FEIS ne peut pas fonctionner seul. Chacun doit jouer son rôle. »