Le Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement (BEI) a approuvé, lors de sa réunion tenue ce jour, plus de 8 milliards d'EUR de financements qui iront, entre autres, à de nouveaux investissements dans l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques stratégiques.

Les administrateurs du Groupe BEI ont approuvé des prêts pour 21 projets au total, dont quatre retenus, sous réserve de l'accord de la Commission européenne, pour bénéficier de la garantie du budget de l'UE dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), une fois que ce dernier sera officiellement établi. L'approbation par le Conseil d'administration constitue une étape clé avant la négociation finale des prêts.

« Le Groupe BEI avance à grands pas dans le déploiement du plan d'investissement pour l'Europe, comme l'ont souhaité les gouvernements, le Parlement européen et la Commission lorsque le plan a été lancé. Des investissements dans les énergies renouvelables et des mesures d'allègement de la facture énergétique s'imposent de toute urgence. Les projets approuvés par la BEI cette semaine reflètent également toute l'attention que porte la banque de l'Union européenne (UE) à l'action en faveur du climat. Avec le FEIS, la BEI pourra intensifier, plus encore que par le passé, son engagement de qualité pour mobiliser des investissements nécessaires à la réduction de la consommation d'énergie et des émissions. Outre les projets retenus ce jour pour bénéficier de la garantie au titre du FEIS, le Groupe BEI soutient également des projets dans les domaines de l'innovation, des infrastructures sociales et du financement des PME, au-delà du FEIS, dans le cadre de ses activités normales. Le soutien du Groupe BEI à l'économie de l'UE reste considérable et cohérent et constitue le fondement du plan d'investissement pour l'Europe, » a déclaré Werner Hoyer, président du Groupe BEI.

Les quatre projets retenus pour un financement au titre du FEIS concernent des investissements dans l'efficacité énergétique visant à réduire la facture de chauffage de ménages en France, de nouvelles installations utilisant des énergies renouvelables et des lignes de transport connexes en Europe septentrionale et occidentale, la réduction de la consommation d'énergie dans l'industrie en Finlande et l'amélioration du transport du gaz en Espagne.

L'opération à l'appui de l'efficacité énergétique en France couvrira des travaux de rénovation visant à réduire la facture énergétique dans plus de 40 000 foyers.

Celle consacrée à l'énergie en Europe septentrionale et occidentale viendra, via une prise de participation dans un fonds spécialisé, à l'appui d'investissements dans divers projets – au nombre desquels la construction de nouveaux parcs éoliens en mer, d'installations utilisant la biomasse et de lignes de transport d'électricité – qui contribueront à la réduction des émissions de carbone et à la création de milliers d'emplois.

Le financement approuvé par le Conseil d'administration de la BEI pour une nouvelle usine de pâte à papier de grande dimension en Finlande permettra à l'installation de fonctionner en autonomie en utilisant des énergies renouvelables.

En Espagne, grâce aux nouveaux investissements dans le réseau de distribution de gaz, les habitants de certaines zones pourront pour la première fois choisir d'utiliser le gaz naturel, un combustible plus propre et moins onéreux que le fioul.

D'autres prêts, ayant obtenu l'accord de principe du Conseil d'administration de l'institution de financement à long terme de l'Europe, serviront à financer la modernisation d'un hôpital régional en Autriche, des investissements durables effectués par des autorités locales en Espagne et en Hongrie, la remise en état d'infrastructures urbaines en Ukraine et l'amélioration de liaisons routières clés au Honduras.

Les prêts au titre du FEIS devraient être soutenus par une dotation principale de 21 milliards d'EUR, dont une contribution de 5 milliards d'EUR de la BEI et une garantie de 16 milliards d'EUR de l'UE. Cette enveloppe initiale permettra de renforcer l'activité d'emprunt sur les marchés de capitaux et la future capacité de prêt de la BEI, première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, avec à la clé la mobilisation de 315 milliards d'EUR d'investissements supplémentaires en Europe sur trois ans.

En retenant des projets pour un financement au titre du FEIS, le Groupe BEI répond aux appels lancés par les gouvernements, le Parlement européen et la Commission en faveur d'une mise en œuvre rapide du plan d'investissement pour l'Europe, avant même que le FEIS soit officiellement en place au sein du Groupe BEI. Une fois les détails des prêts finalisés, le Groupe BEI s'engage à financer les projets retenus pour un financement au titre du FEIS sur les ressources inscrites dans son bilan, même si la garantie de l'UE devait ne pas s'appliquer.