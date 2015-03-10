Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d'investissement (BEI), a salué la position générale du Conseil à l'égard du règlement établissant le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) qui sera géré conjointement par la banque de l'UE et la Commission européenne et hébergé par le Groupe BEI.

Le président Hoyer s'est exprimé en ces termes : « La rapidité avec laquelle le Conseil est parvenu à une position commune est encourageante. Le FEIS doit voir le jour rapidement pour que nous puissions faire monter nos activités en puissance et nous mettre à l'œuvre pour atteindre l'objectif ambitieux consistant à mobiliser plus de 315 milliards d'EUR d'investissements. »

Le nouveau Fonds sera initialement doté d'une garantie de 16 milliards d'EUR de la Commission et d'une enveloppe de 5 milliards d'EUR constituée sur les ressources propres de la BEI. Grâce à cette dotation, le FEIS pourra susciter un effet d'entraînement et une capacité de prise de risque afin de mobiliser des ressources supplémentaires d'au moins 315 milliards d'EUR à l'appui d'investissements dans l'innovation, les infrastructures stratégiques et les petites et moyennes entreprises.

S'exprimant à l'occasion de la réunion des ministres européens des finances à Bruxelles, le président de la BEI a insisté sur le fait que la législation relative au FEIS doit refléter correctement les responsabilités et les compétences de chacune des parties prenantes. Il a déclaré à cet égard : « S'agissant du rôle du comité d'investissement du FEIS, il a pour mission d'approuver ou de rejeter le recours à la garantie de l'UE pour les projets soumis à la BEI. S'agissant de tous les autres aspects des projets, la procédure d'approbation habituelle de la BEI s'appliquera conformément aux statuts de la Banque. »

Les activités liées au FEIS s'accompagneront de la création d'une plateforme européenne de conseil en investissement pour aider à la préparation et à la mise au point de projets dans toute l'UE. Werner Hoyer a précisé à ce sujet : « La nouvelle plateforme devrait être ouverte à tous les projets et instruments financiers de la BEI, et non limitée aux seuls projets financés par le FEIS. Notre but ultime est de relancer l'investissement dans l'UE et de mettre en place les conditions d'une économie européenne compétitive et durable ».