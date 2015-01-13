Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d'investissement (BEI), a salué la proposition législative de la Commission européenne portant création du nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) qui sera mis en place conjointement par la Commission et le Groupe BEI.

Le président a déclaré : « Le FEIS permettra de débloquer au moins 315 milliards d'EUR d'investissements supplémentaires au cours des trois prochaines années et favorisera ainsi un regain de confiance et un renforcement de la compétitivité de l'économie européenne ». Il a ajouté : « Nous nous réjouissons du fait que le FEIS soit mis en place au sein du Groupe BEI. Le savoir-faire et l'expérience de la Banque contribueront, en partenariat avec la Commission, à donner un nouvel élan à l'économie réelle européenne. La BEI a de solides antécédents en matière de déploiement des ressources financières ».

Le FEIS sera initialement doté d'une garantie de 16 milliards d'EUR de la Commission et d'une enveloppe de 5 milliards d'EUR constituée sur les ressources propres de la BEI. Grâce à cette dotation, le FEIS pourra susciter un effet d'entraînement et permettre la prise de risque afin que les promoteurs de projets puissent mobiliser des ressources privées supplémentaires à l'appui d'investissements dans l'innovation, les infrastructures stratégiques et les petites et moyennes entreprises.

Le président de la BEI a également précisé : « Cette initiative constitue un changement de paradigme dans l'utilisation de ressources publiques limitées qui implique un abandon progressif des financements sous forme d'aides non remboursables et de subventions en faveur des prêts et de garanties susceptibles de mobiliser des capitaux privés et de multiplier les effets des engagements initiaux, un art dans lequel la BEI est passée maître ».

Les activités liées au FEIS bénéficieront en outre des conseils en investissement fournis par une plateforme européenne qui participera à l'identification, la préparation et la réalisation de projets dans toute l'Union européenne. En outre, une réserve de projets d'investissement européens sera établie pour permettre aux investisseurs d'en savoir davantage sur les projets existants, potentiels et futurs.