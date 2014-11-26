Le président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Werner Hoyer, a annoncé lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg qu'il proposera aux instances dirigeantes de la BEI d'approuver une participation de la Banque au plan d'investissement pour l'Europe.

Le président Hoyer s'est exprimé ces termes : « Une action efficace visant à stimuler le renforcement de l'investissement dans toute l'Europe est essentielle pour relancer la croissance économique et la création d'emplois, et améliorer la compétitivité de l'Europe. Le défi de la BEI consiste à contribuer à pallier les lacunes du marché en matière de capacité de prise de risque en Europe. Il nous faut combler ce déficit d'investissement et aider les promoteurs de projets à mobiliser des financements privés. Nous nous engageons à mettre notre savoir-faire et notre expérience, en partenariat avec la Commission, au service de l'économie réelle européenne pour l'aider à trouver un nouvel élan. »