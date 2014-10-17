La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 50 millions d'EUR à LLC FIRMA ASTARTA-KIEV, un acteur de premier plan dans l'agroalimentaire en Ukraine.

László Baranyay, le vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Ukraine, a déclaré : « Pour la première fois en Ukraine, la BEI va soutenir directement le développement du secteur privé local. Ce prêt contribuera à améliorer le rendement des ressources du secteur agroalimentaire et à renforcer la sécurité et l'autosuffisance alimentaires de l'Ukraine. Il appuiera le développement économique du pays et son intégration aux marchés internationaux, et il générera des créations d'emploi, en particulier dans les zones rurales ».

Viktor Ivanchyk, PDG et fondateur d'Astarta-Kiev, a déclaré à son tour : « Astarta recherche une efficacité opérationnelle élevée et suit une stratégie de croissance à long terme. Nos investissements dans les actifs industriels et les équipements, ainsi que dans les bioénergies et le rendement des productions, contribuent au développement non seulement de notre activité, mais aussi des zones rurales où nous sommes implantés. Nous sommes convaincus de l'avantage concurrentiel du secteur agroalimentaire ukrainien au niveau mondial et désireux de l'aider à mieux valoriser son très grand potentiel ».

La BEI, la banque de l'Union européenne, finance des projets en Ukraine en vertu d'un mandat spécifique du Conseil et du Parlement européen pour les pays du voisinage oriental. Ce mandat l'autorise à accorder des prêts à l'appui de projets présentant un intérêt sensible pour l’UE et pour le pays concerné, dans les domaines du développement du secteur privé local, des infrastructures socioéconomiques et de la lutte contre les changements climatiques.

La Commission européenne a annoncé la création d'un programme d'assistance complet, doté d'une enveloppe de 11 milliards d'EUR, qui servira à soutenir l'Ukraine, sous certaines conditions, pendant les prochaines années. Pour sa part, la BEI contribuera de manière non négligeable à ce programme en accordant jusqu'à 3 milliards d'EUR de prêts sur trois ans, pour autant que la situation politique et l'environnement opérationnel le permettent. Les financements de la Banque auront pour cibles principales des projets dans l'énergie et les infrastructures ainsi que l'accès des PME au crédit.

Les initiatives pour stabiliser l'économie ukrainienne et tirer parti du nouveau régime commercial avec l'UE (dans le contexte de la zone de libre-échange complète et approfondie, dont l'accord a été signé en juin 2014), sont particulièrement importantes.

Créée en 1993, Astarta-Kiev est un groupe agroalimentaire intégré verticalement, spécialisé dans la production de sucre et d'autres produits agricoles. Astarta-Kiev est une entreprise transparente et en pleine expansion, qui constitue un partenaire et un fournisseur fiable. Elle compte des sites de production dans différents districts des régions de Poltava, Vynnitsia, Kharkiv et Khmelnitskiy. Astarta-Kiev emploie jusqu'à 14 000 personnes, principalement dans des zones rurales où les possibilités d'emploi sont limitées, et apporte un soutien notable aux collectivités locales. Elle investit dans des projets liés aux bioénergies, comme, par exemple, avec la centrale au biogaz récemment mise en service dans l'une de ses usines sucrières de la région de Poltava.