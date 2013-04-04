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ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
17/10/2014 : 20 000 000 €
17/10/2014 : 30 000 000 €
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18/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
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Ukraine : la BEI accorde un prêt de 50 millions d'EUR à l'appui du secteur agroalimentaire

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2013
Statut
Référence
Signé | 17/10/2014
20120142
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
TOV FIRMA ASTARTA-KYIV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed investment programme comprises the construction and operation of eight grain elevators, one linked to a soya bean crushing and oil extraction plant of 700 t/d of soybeans. The plant and grain elevators are spread over eight different locations in Poltova, Vynnitsia and Khmelnitskiy regions in Ukraine. The total storage capacity with the necessary elevators and grain drying systems is 513,000 t.

The Project improves the resource efficiency of the country's agri-food sector and contributes to better food security. The country's food self-sufficiency will be improved in terms of locally processed food, with higher environmental sustainability, better feed/food quality (health), and increased storage capacity. The Project will help to create a buffer against lower agricultural yields at times of adverse climate events and thus provides valuable climate-change adaptation measures to the country. The project will generate additional employment in Ukraine's rural communities. It also aims to support the country's economic development and its integration with international markets.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Elevator facilities are not under the provisions of Annex I or II of the EIA Directive 2011/92/EU and do not require a full environmental impact assessment ("EIA"). However, according to Ukrainian law, the Project's components require a full EIA, including public consultation. The EIA procedure in Ukraine is not at the level of the international standards, especially with regards to (1) permitting and public hearing procedures, (2) emission limits, and (3) enforcement of emissions below the limits. The Promoter has mitigated these risks by introducing open discussion with local communities and pro-actively organising public hearings for the Project's schemes.

The promoter will be required to comply with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Date de publication
18 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47071826
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120142
Secteur(s)
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219970
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120142
Secteur(s)
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120142
Secteur(s)
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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