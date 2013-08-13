La Banque européenne d’investissement a décidé de prêter 65 millions de GBP pour financer de nouveaux bâtiments universitaires et des résidences étudiantes ainsi qu'un vaste programme de rénovation des installations d'enseignement et de recherche de l'université de Bath. Ce prêt à long terme de l’institution de financement à long terme de l’Union européenne constitue le premier soutien à l'enseignement supérieur britannique dans le cadre d’un nouveau programme de prêt rationalisé destiné à renforcer les financements dans ce secteur.

Ce prêt de la BEI appuiera le programme d’investissement de l’université de Bath visant à développer davantage son campus et à rénover ses bâtiments existants. Cette initiative soutiendra des investissements dans de nouveaux bâtiments d’enseignement et dans des résidences étudiantes et a pour objectif général d’agrandir les installations de recherche et d’enseignement et d’en améliorer la qualité sur le site.

« Ce nouvel investissement important dans le campus de l’université de Bath bénéficiera aux futures générations d’étudiants et améliorera l’enseignement et la recherche. La Banque européenne d’investissement se réjouit d’apporter son soutien à ce programme d’investissement et voit dans cette initiative emblématique un point de référence pour de futurs prêts rationalisés à l’appui d’institutions d'enseignement supérieur au Royaume-Uni. Ce projet prouve l’engagement solide de la BEI à l’appui des investissements à long terme dans les universités britanniques et du renforcement des infrastructures éducatives au Royaume-Uni et dans l’ensemble de l’Europe », a déclaré Jonathan Taylor, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Le vice-chancelier adjoint Kevin Edge a pour sa part déclaré : « Notre constante capacité à attirer le personnel et les étudiants les plus brillants et les plus talentueux dans notre université signifie que nous pouvons envisager l’avenir en toute confiance. C'est en pensant à l’avenir que nous poursuivons nos investissements dans ce campus. Notre but est de renforcer davantage notre capacité à offrir une expérience hors du commun aux étudiants ainsi que de la recherche de la plus grande qualité ».

Les nouveaux bâtiments sont conçus par les consultants sélectionnés par l’université et par le biais de deux nominations importantes dans le domaine de l’architecture. Celles-ci font l’objet d’une procédure européenne (JOUE) qui est sur le point de se clôturer. Les plans correspondent à un certificat de performance énergétique avec une note « B » au minimum et visent une note « A » pour les nouveaux bâtiments et les projets de rénovation, qui mettent l’accent sur la réduction des coûts sur l’ensemble du cycle de vie.

Les travaux de construction ont débuté plus tôt cette année pour ce qui est du programme principal et devraient être finalisés d’ici à la fin de 2016. Les travaux de construction emploieront plus de 1600 personnes.

La Banque européenne d’investissement est consciente des besoins d’investissements à long terme des universités et des établissements d’enseignement supérieur dans l’ensemble du Royaume-Uni et, au cours des prochaines années, elle espère pouvoir réaliser de nouveaux investissements dans le secteur à hauteur de 200 millions de GBP par an. Ce nouveau concours à l’appui de l’université de Bath constitue le premier financement dans le cadre d’un nouveau programme de prêt rationalisé destiné à encourager l’investissement dans des universités britanniques.

Au cours des cinq dernières années, la BEI a prêté 1,5 milliard de GBP à l’appui de projets dans le domaine de l’éducation au Royaume-Uni. Entre 2008 et 2013, elle a accordé des prêts d’une valeur supérieure à 17 milliards de GBP en faveur de 201 projets relatifs à l’éducation dans toute l’Europe.

Parmi les autres projets situés dans le sud-ouest du Royaume-Uni et récemment financés par la Banque européenne d'investissement figurent l'hôpital Southmead de Bristol, les investissements de South West Water, une nouvelle centrale de cogénération dans le Devon ainsi que du nouveau matériel roulant interurbain sur les voies exploitées par First Great Western.