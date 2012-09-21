La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 200 millions d’EUR pour financer la mise en œuvre de l'ambitieux programme UkrHydroEnergo axé sur la modernisation et la mise à niveau technique de la production d’électricité à partir de ressources hydroélectriques.

Anton Rop, vice-président de la BEI, a déclaré : « C’est la première fois que la BEI finance un projet en Ukraine qui va contribuer à accroître la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Ce projet va contribuer à réduire la consommation des combustibles fossiles et, partant, à diminuer sensiblement les émissions de CO 2 , ce qui aidera l’Ukraine à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. »

Le prêt de la BEI contribuera au financement de la remise en état et de la modernisation de 22 unités hydroélectriques classiques et à accumulation par pompage dans six centrales électriques situées le long du Dniepr, au centre de l'Ukraine. À terme, la puissance installée totale de ce projet s’élèvera à 980 MW. Une fois le projet réalisé, la durée de vie économique de ces installations à énergie renouvelable sera augmentée et la capacité électrique disponible sera majorée de 10 %. En outre, il améliorera les performances opérationnelles du réseau électrique ukrainien et, à moyen terme, il contribuera à sa synchronisation avec le système européen de transport de l’électricité.

Ce projet sera cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Sa mise en œuvre sera également étayée par une assistance technique financée au titre de la Facilité d’investissement pour le voisinage.

À ce jour, la BEI a accordé des prêts en Ukraine pour un montant total de quelque 1,3 milliard d'EUR (en ce compris le présent prêt), pour financer des projets dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures routières et hydriques, ainsi que, indirectement, par le biais de banques commerciales, des projets en faveur de PME.