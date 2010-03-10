La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 330 millions de PLN (la contre-valeur de 73,7 millions d’EUR environ) pour financer la modernisation et l’extension des réseaux d’eau et d’assainissement de la ville de Cracovie.

Mme Marta Gajęcka, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de prêt en Europe centrale et orientale, et donc, notamment, en Pologne, a commenté l’opération en ces termes : « Ce prêt donne à la compagnie des eaux et de l’assainissement de la ville de Cracovie la possibilité d’avoir un accès direct aux financements de la BEI à des conditions favorables dans une conjoncture difficile. Le projet contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants de Cracovie et aidera la Pologne à respecter ses engagements pour ce qui est d'appliquer les règles de l'UE dans le domaine de l’environnement. »

Le concours de la BEI permettra de financer la mise en œuvre du programme d’investissement 2009-2013 de la compagnie municipale des eaux et de l’assainissement de Cracovie, qui est à la fois emprunteur et promoteur du projet. Le programme en question est destiné à l’extension et à la modernisation des installations de production et traitement de l’eau, du réseau d’adduction d’eau et d’égouts ainsi que de la station d’épuration de la ville.

La BEI entretient des relations de coopération très solides avec les collectivités locales, les compagnies de services collectifs et les régions polonaises. Rien que depuis 2007, les engagements de la BEI sous forme de prêts à ces entités ont atteint quelque 1,2 milliard d'EUR, présent concours compris. En proportion des clients de la BEI en Pologne, le segment des entreprises municipales prend de plus en plus importance. En 2009, il a bénéficié de 36 % des prêts accordés par la BEI à des emprunteurs sub-étatiques polonais.

Informations générales :

Banque de l’Union européenne, la BEI a pour mission de concourir à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’UE finançant des investissements viables. La Pologne se place au 6e rang des principaux bénéficiaires des prêts de la BEI à l'échelle mondiale (après l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni). Elle est aussi le premier client de la BEI en Europe centrale et orientale.