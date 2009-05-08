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KRAKOW WATER & WASTEWATER

Signature(s)

Montant
83 127 613,48 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 83 127 613,48 €
Eau, assainissement : 83 127 613,48 €
Date(s) de signature
8/03/2010 : 83 127 613,48 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2009
Statut
Référence
Signé | 08/03/2010
20060253
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Krakow Water & Wastewater Project

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK Krakow)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to PLN 325 million. (EUR 70 million.)
Indicative amount up to PLN 657.4 million. (EUR 139.78 million.)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Improvement of the quality and reliability of the water and sewerage infrastructure in the Municipality of Krakow by its extension and modernisation.

The project consists of a large number of investments, which fall under the promoter’s capital programme for the 2009-2013 period. This programme is driven by the need to i) renew and extend the existing asset base, ii) raise operating efficiency, iii) secure supply and service to customers and iv) raise the quality of potable water supplied to comply with EU Directives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of a number of investments in water and wastewater assets. It is expected to have significant positive impacts on the environment. As such it is eligible for Bank financing under Article 267, paragraph (c), of the EU treaty. Compliance with SEA Directive 2001/42/EC, Directive 97/11/EC (EIA Directive) and Directive 92/43/EEC (Habitats Directive) amongst other applicable EU directives will be assessed during appraisal.

The project falls under EU Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004. MPWiK Krakow’s procurement procedures will have to be assessed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Sludge Thermal Treatment Plant in Krakow
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60675810
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20060253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Wastewater Treatment Plant Plaszow
Date de publication
25 Aug 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68250147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20060253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Wastewater Treatment Plant Tyniec
Date de publication
30 Aug 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68347467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20060253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Rehabilitation of ponds at Wastewater Treatment Plant Plaszow
Date de publication
25 Aug 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68254240
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20060253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - KRAKOW WATER & WASTEWATER - Wastewater Treatment Plant Kujawy
Date de publication
25 Aug 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68256788
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20060253
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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