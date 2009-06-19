La Banque européenne d'investissement, représentée par son vice-président M. Carlos Costa, et la Communauté autonome de Madrid, représentée par sa présidente, Mme Esperanza Aguirre, ont signé ce matin à Madrid deux contrats de financement d'un montant total de 397 millions d’EUR destinés à financer des investissements dans les domaines de l'éducation et des transports (métro de Madrid).

M. Costa s'est félicité de ces signatures, qui “constituent un pas de plus dans la collaboration entre la BEI et la Communauté de Madrid, avec laquelle la Banque coopère depuis plus de vingt ans. Comme en d'autres occasions, a-t-il expliqué, la qualité de crédit et l'expérience du promoteur, la Communauté de Madrid, combinées à la solidité et à l'importance des projets à mettre en œuvre, expliquent que la Communauté soit l'un des principaux destinataires des fonds de la BEI en Espagne”.

La première signature concerne un prêt direct de 320 millions d’EUR accordé à la Communauté de Madrid pour financer 415 écoles et établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et de formation professionnelle, répartis dans toute la Communauté autonome. Le projet comprend la construction de nouvelles infrastructures et la réhabilitation, l'agrandissement et l'amélioration d'établissements existants, ainsi que l'installation de mobilier et d'autres équipements. Le projet répond à la nécessité d'accroître la capacité d'accueil en milieu scolaire d'une région dont la population est en augmentation constante et de moderniser les moyens éducatifs disponibles pour les adapter aux nouveaux enseignements.

Le second prêt, d'un montant de 77 millions d’EUR, est consenti à MINTRA, entreprise publique détenue par la Communauté de Madrid, pour financer l'extension de deux lignes du métro de Madrid : la ligne 2, qui sera prolongée de 4,6 Km et dotée de quatre nouvelles stations, et la ligne 11, qui s'étoffera de 3,2 Km et d'une station. D'après les estimations, le projet devrait desservir environ 83 000 voyageurs.

Que ce soit la construction de plus de 400 écoles, et l'investissement en capital humain que cela représente, ou l'amélioration d'infrastructures cruciales pour Madrid telles que le réseau de métro, ces aménagements contribueront tous au développement durable de la Communauté autonome.

À propos de la BEI :

Créée en 1957, la Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de financement à long terme au service des politiques de l'UE. Elle opère dans les 27 États membres de l'UE et dans plus de 130 autres pays à travers le monde.

Les financements de la BEI répondent à des politiques européennes bien définies. Deux des grands domaines d'intervention de la BEI sont les projets de développement du capital humain, tels que les investissements dans l'éducation et la formation, et la protection de l'environnement et le soutien aux villes durables, ce qui passe notamment par des investissements d'amélioration de l’environnement urbain, de réduction de la pollution urbaine et de promotion du bien-être social.