La Banque européenne d'investissement (BEI) vient d'accorder un prêt de 300 millions d'EUR pour la réparation des dégâts que des inondations catastrophiques ont causés à l'infrastructure routière en Roumanie.

Ce prêt servira à financer des travaux de réfection des routes et la réparation de ponts endommagés, la consolidation de remblais, la reconstruction d'ouvrages de protection des berges, de même que des mesures de prévention qui permettront, à l'avenir, de réduire les risques de dégâts dus aux crues. Le concours comprend une enveloppe d'aide d'urgence de 75 millions d'EUR qui pourra être allouée aux autorités locales, de manière à ce que celles-ci soient en mesure de répondre aux besoins prioritaires suite aux inondations catastrophiques de 2005.

Le prêt accordé vient compléter un concours de 240 millions d'EUR consenti par la BEI en 2000 pour la réparation des destructions causées par les inondations. Il est également prévu qu'un autre prêt de 350 millions d'EUR, destiné à financer des dispositifs de prévention des crues, soit signé dans le courant de cette année.

M. Wolfgang Roth, vice-président de la BEI, a commenté l'opération en ces termes : « Je me félicite que le prêt de la BEI permette de soutenir efficacement la Roumanie dans ses efforts de reconstruction après les inondations destructrices qui l'ont récemment frappée et l'aide à mettre en œuvre des mesures visant à limiter les effets des crues à l'avenir. »

La BEI, l'institution financière attitrée de l'Union européenne, finance des investissements viables qui favorisent un développement régional équilibré ainsi que la cohésion économique et sociale dans les États membres et les pays adhérents (Roumanie et Bulgarie). Depuis 1990, et jusqu'à ce jour, la BEI a prêté 4,25 milliards d'EUR au total en Roumanie ; pour l'année 2005, le montant des financements qu'elle a accordés dans ce pays s'élève à 950 millions d'EUR. Au total, la Banque a prêté plus de 32 milliards d'EUR dans les pays d'Europe centrale et orientale, ce qui fait d'elle la première source extérieure de financements bancaires de la région.

Ces dernières années, la Banque européenne d'investissement a accordé des financements en faveur de pays ou de régions sévèrement touchés par des catastrophes naturelles, comme cela a été le cas de la Roumanie et de la Turquie en 2000, de la Pologne et de la Hongrie en 2001, ainsi que de la République tchèque, de l'Allemagne et de l'Autriche en 2002.