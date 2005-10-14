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FLOOD DAMAGED ROADS RECONSTRUCTION

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 300 000 000 €
Infrastructure composite : 300 000 000 €
Date(s) de signature
27/12/2005 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 octobre 2005
Statut
Référence
Signé | 27/12/2005
20040500
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Flood Damaged Roads Reconstruction
Romania, acting through the Ministry of Public Finance.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 261 million.
EUR 526 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the restoration of roads and waterways damaged in the floods of 2004, affecting seventeen counties in Northern Romania, and works to prevent the recurrence of similar events.

Re-establishing normal economic activity as soon as possible. Reconstruction and preventive works will contribute to the reduction of risk from future re-occurrence of similar problems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schemes are mainly small and mainly replacement of existing infrastrucuture and therefore have little or no new impact on the environment. All schemes will have to take into account the requirements of the Law on Environmental protection 137/1995, which is in line with EU requirements.

The Ministries of Finance and of Transport are accustomed to and use the standard Bank requirements.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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