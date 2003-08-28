M. Ewald Nowotny, vice-président de la Banque Européenne d'Investissement, et M. Helmut Falschlehner, directeur commercial de la société de financement des infrastructures ferroviaires - "SCHIG", ont signé ce jour à Vienne un prêt de 40 millions d'EUR en faveur d'un terminal de fret et centre logistique à Graz, dans le Land autrichien de Styrie.

Le projet proposé a pour objet d'encourager le passage de la distribution de marchandises de la route au rail ainsi qu'à permettre la fermeture de centres de fret, situés à proximité dans des zones construites. Il contribuera à améliorer l'environnement en concourant à réduire le nombre de poids-lourds circulant sur le réseau routier. Il permettra de diminuer la pollution atmosphérique, les fumées et le bruit et à accroître sensiblement la sécurité routière dans la région de Styrie, qui compte sur son territoire une forte concentration d'industries (sidérurgie, papier, véhicules et pièces détachées et machines). La fermeture des terminaux pour conteneurs situés dans des zones construites sera bénéfique pour la population du voisinage.

Le projet est l'une des premières opérations à être financées en Autriche par SCHIG dans le cadre d'une structure de partenariat privé-public, par laquelle les subventions de l'État fédéral financent directement 47 % du projet et l'opérateur privé du terminal Cargo Center Graz générera les 53% restants grâce aux loyers exigibles.

Le projet regroupe des installations de manutention de conteneurs, une zone de manutention de marchandises répertoriées, y compris des entrepôts, et une installation de transroulage rail/route pouvant traiter 100 000 conteneurs par an. Le terminal comprend plus de 21 km de voie ferrée pour les trains de marchandises, conteneurisées et autres. La BEI financera les infrastructures de base, c'est-à-dire tous les ouvrages construits en souterrain ou, en surface, au niveau du sol uniquement (routes, voie ferrée, aires de stockage, etc.), à l'exclusion des entrepôts, des bureaux et des équipements.

Au cours de la cérémonie de signature de ce jour, M. Ewald Nowotny, vice-président de la BEI, a fait observer, à propos du projet : « le projet servira à promouvoir des modes de transport respectueux de l'environnement, conformément aux objectifs de la politique des transports de l'UE. Il entraînera une amélioration des services de transport ferroviaire de merchandises à travers l'Autriche, où l'intensification du transport routier suscite de vives inquiétudes sur les plans de l'environnement et de la sécurité. En outre, le cofinancement faisant intervenir un partenariat privé-public permettra de réduire les besoins financiers auxquels doivent satisfaire des budgets publics très serrés ».

Ce nouveau prêt porte à plus de 3,5 milliards d'EUR le total des financements consentis par la BEI en Autriche au cours des cinq dernières années. Les grands projets financés récemment dans le secteur des transports en Autriche ont porté sur la construction d'un centre logistique route/rail pour marchandises répertoriées et sur l'amélioration du réseau de transport public, à Linz (Haute-Autriche) dans ces deux cas, ainsi que sur la modernisation des flottes d'Austrian Airlines et de Tyrolean Airlines.