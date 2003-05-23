La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution financière de l'Union européenne, va accorder un prêt de 50 millions d'EUR pour la modernisation et le développement du port de Tartous, situé dans le sud de la Syrie.

Le prêt sera accordé à la République arabe syrienne. Les ouvrages, qui portent sur la rénovation d'un quai et de la digue principale, des opérations de dragage, la construction de deux quais destinés à accueillir le trafic supplémentaire, y compris des terminaux pour les voyageurs et le fret, ainsi que l'acquisition d'un matériel de manutention moderne pour conteneurs et marchandises diverses, seront réalisés par le ministère des transports.

L'investissement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Syrie pour moderniser et développer ses ports, puisque l'essentiel du commerce extérieur du pays se fait par voie maritime. Tartous et Lattaquié sont les deux grands ports commerciaux du pays. Tartous dessert principalement les régions du centre et du sud de la Syrie, y compris Damas, la capitale. Son port est spécialisé dans le transport de certains types de marchandises diverses, du fret acheminé par rouliers et du fret en vrac. La construction d'un nouveau terminal voyageurs concourra au développement du tourisme dans les environs de Tartous.

L'amélioration des installations portuaires syriennes contribuera à stimuler les flux commerciaux régionaux et internationaux, dans la perspective de la création d'une zone de libre-échange dans le bassin méditerranéen à l'horizon 2010.

La nouvelle Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) permet à la BEI de renforcer sa coopération avec les pays partenaires méditerranéens (PPM). Grâce à cette facilité, dotée d'une enveloppe financière accrue, la BEI pourra augmenter progressivement le montant annuel de ses prêts dans la région, qui passera ainsi de 1,5 milliard d'EUR à 2 milliards d'EUR.

La FEMIP accorde la priorité au financement de projets réalisés par le secteur privé, dans le double but de libéraliser l'économie des pays partenaires méditerranéens et de développer leur potentiel, en prévision de leur union douanière avec l'Union européenne, dont la mise en place est prévue pour 2010. Dans ce contexte, la BEI s'est fixé pour objectif de porter à 33 % la part des ressources qu'elle consacre au financement de projets du secteur privé. La FEMIP met l'accent sur les investissements étrangers directs et les initiatives du secteur privé, ainsi que sur les projets relevant du secteur social, notamment la santé, l'éducation et la protection de l'environnement, dans le souci de promouvoir la stabilité sociale et d'encourager la réalisation d'investissements productifs.

En Syrie, la BEI a accordé, depuis 2000, un total de 340 millions d'EUR de prêts à l'appui des secteurs de l'électricité, de la santé et des transports.