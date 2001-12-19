La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de prêt à long terme de l'Union européenne, va accorder un nouveau concours, d'un montant de 16 millions d'EUR (1), à l'appui du secteur privé en Croatie sous la forme d'un prêt global (2) à Privredna banka Zagreb d.d (PBZ). Ces fonds sont destinés à financer des projets de petite et moyenne dimension relatifs à l'industrie, aux services et aux infrastructures entrepris en Croatie par des promoteurs issus tant du secteur public que du secteur privé.

Créée en 1962, Privredna banka Zagreb (PBZ) a toujours été une institution financière de premier plan en Croatie, où elle dispose d'une clientèle fidélisée et d'une forte image de marque. Au début de 2000, PBZ est entrée dans le Gruppo IntesaBci, qui est l'un des plus grands groupes bancaires italiens et l'une des institutions financières les plus importantes en Europe. Opérant en tant que banque commerciale universelle et présente dans tout le pays, PBZ est aujourd'hui la deuxième banque de Croatie. C'est l'une des principales banques au service des PME et elle a constitué des partenariats stratégiques avec la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR), le ministère chargé des PME ainsi qu'avec des entreprises. PBZ envisage en outre de continuer à développer ses activités avec les PME en Croatie, en particulier dans les secteurs du tourisme, de la construction navale, des entreprises familiales, etc.

Faisant suite au prêt global à HVB Bank Croatia (HVB Croatia) signé en octobre 2001 et au prêt global à la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR) signé en novembre 2001, ce nouveau prêt global de la BEI vise à continuer à donner l'accès à des dispositifs de prêt à long terme au plan national.

Le prêt de la BEI s'inscrit dans le cadre du mandat en faveur de l'Europe centrale et orientale actuellement en vigueur, lequel a également été étendu à la Croatie à la suite de la décision prise le 7 novembre 2000 par le Conseil de l'UE.

Créée en 1958 par le Traité de Rome, la BEI finance des projets d'investissement concourant à la réalisation des politiques de l'Union européenne (UE). Elle contribue également à la mise en œuvre de la politique de coopération de l'UE en faveur des pays tiers. Dans le sud-est de l'Europe, la BEI intervient en vertu du mandat en faveur de l'Europe centrale et orientale qu'elle a reçu du Conseil des ministres pour la période 2000-2007 ; ce mandat prévoit une enveloppe de prêts BEI de 8,7 milliards d'EUR au maximum et complète les politiques de coopération bilatérale menées par l'UE ainsi que par ses États membres. Pour souligner sa volonté de contribuer à la reconstruction, après la guerre, de la région des Balkans, la BEI a joué un rôle actif dans la phase de préparation du programme d'investissement destiné à la reconstruction, de conserve avec la Commission européenne et les autres institutions de financement multilatérales. La liste des projets d'infrastructure potentiels qui a été publiée dans l'Étude sur les investissements dans les infrastructures de base en Europe du Sud-Est comprend en tout 85 projets se montant au total à 4 milliards d'EUR. Sur ce nombre, 35 projets, qui totalisent 1,1 milliard d'EUR, peuvent être démarrés rapidement, la BEI jouant un rôle de premier plan dans 14 d'entre eux (montant total de son intervention : 720 millions d'EUR, soit 65 % du total pour ce type de projets). Cinquante projets, totalisant quelque 3 milliards d'EUR, sont réalisables à brève échéance, la BEI jouant un rôle de premier plan dans 18 d'entre eux (montant de son intervention : quelque 1 milliard d'EUR, soit 33 % de la somme totale pour les projets de cette catégorie). En Croatie, la BEI a jusqu'à présent surtout soutenu la remise en état d'infrastructures routières et la modernisation des tronçons ferroviaires situés sur le corridor paneuropéen Vc, qui relie la Croatie à la Hongrie et à la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que le secteur privé.

(1) EUR 1 = 0,915800 USD

(2) Les prêts globaux de la BEI sont mis à la disposition des institutions de prêt partenaires qui en reprêtent ensuite le produit par tranches en conformité avec les critères de financement de la BEI. Ces fonds sont destinés en premier lieu aux PME des secteurs du tourisme, de l'industrie et des services connexes, ainsi qu'aux initiatives ayant trait à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie, et aux investissements d'infrastructure de petite et moyenne dimension réalisés par des collectivités locales. Les prêts globaux permettent de tirer parti aussi bien des conditions excellentes auxquelles la BEI peut accéder aux marchés des capitaux internationaux, où elle se procure l'essentiel des ressources pour son activité de prêt, que du réseau local et du savoir-faire des partenaires bancaires du pays concerné.