La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution financière de l'Union européenne, financera, au moyen d'un prêt de 155 millions d'EUR, les investissements prévus au titre du Programme opérationnel régional (POR) de la Région de la Basilicate.

La durée du prêt est fixée à 25 ans, dont cinq années de différé de remboursement.

Le concours de la BEI accompagnera l'intervention des Fonds structurels prévue pour la période 2000-2006. Plus précisément, il servira à financer la contribution de la Région prévue au Programme opérationnel concerné, le solde étant couvert par des ressources communautaires, nationales et privées.

Le contrat a été signé à Rome par M. Massimo Ponzellini, vice-président de la BEI, et M. Filippo Bubbico, président de la Région de la Basilicate.

Cette opération, qui marque un approfondissement des relations entre la Commission et la BEI dans le domaine de la politique de développement régional, constitue aussi la première participation de la Banque au financement du programme global d'investissements d'une région au titre du Cadre communautaire d'appui couvrant la période 2000-2006.

« Cette opération de prêt pourrait servir de modèle pour toutes les régions relevant de l'Objectif 1 en Europe » a déclaré le vice-président de la Banque, M. Massimo Ponzellini, « c'est aussi une façon de reconnaître la solvabilité de la Région et sa volonté d'utiliser au mieux les fonds structurels ».

Selon la BEI, l'ouverture de cette nouvelle ligne de crédit aura pour effet de développer les capacités d'intervention de la Région et produira un effet d'entraînement qui lui permettra d'entrer en lice en vue de bénéficier de la prime spéciale de financement prévue par les règlements communautaires.

Le bien-fondé de la participation de la BEI, à l'instruction de laquelle le département Politiques de développement et de cohésion du ministère de l'Économie a collaboré, a été explicitement reconnu par la Commission européenne qui a exprimé le vœu que se poursuive ce type d'action structurelle en faveur des régions relevant de l'Objectif 1.

Le programme d'investissements comprend des travaux d'infrastructure (gestion du cycle de l'eau, sylviculture, protection de l'environnement, promotion des énergies renouvelables), des interventions dans le secteur des biens culturels (restauration du patrimoine artistique et architectural), la mise en valeur des ressources humaines et des systèmes économiques locaux et des projets de rénovation urbaine et d'amélioration des réseaux de transport.

Avec ses 607 000 habitants (soit 1% de la population nationale), la Basilicate est l'une des sept régions du pays à relever de l'Objectif 1, qui concerne les régions en retard de développement. Le revenu par habitant y atteint seulement 71 % de la moyenne nationale. Ces dernières années cependant, la Basilicate a enregistré un taux de croissance économique nettement supérieur à la moyenne nationale (2,1 % contre 1,2 %).

La BEI, l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, finance des investissements qui ont pour objet de promouvoir l'intégration européenne dans des domaines comme le développement régional, les réseaux transeuropéens de transport, de télécommunications et d'énergie, la compétitivité et l'intégration de l'industrie, les PME, la gestion de l'environnement et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. La BEI intervient également à l'extérieur de l'UE, dans le cadre de la politique communautaire de coopération et d'aide au développement. Propriété des États membres de l'Union, elle se procure ses ressources sur les marchés de capitaux (au moyen d'émissions notées AAA). Le total des prêts accordés par la BEI en 2000 a atteint quelque 36 milliards d'EUR, dont 5,6 milliards d'EUR en Italie.