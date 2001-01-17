La Banque européenne d'investissement va accorder un prêt de 18 millions d'USD (quelque 19 millions d'EUR) (1) à Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) à l'appui de l'alimentation en eau et de l'assainissement dans la province de Misiones, en Argentine.

L'investissement vise à améliorer les services d'alimentation en eau et d'assainissement fournis à 245 000 personnes habitant la ville de Posadas, capitale de la province de Misiones, et la ville voisine de Garupá. Il devrait produire des avantages sur le plan de l'environnement, en particulier pour ce qui concerne les eaux de surface et les nappes souterraines, en raison notamment de l'amélioration du réseau d'égouts.

Le coût estimatif total du projet s'élève à 63 millions d'USD, ce qui correspond au premier programme d'investissement quinquennal. La Banque mondiale participera au financement. SAMSA détient une concession de 30 ans qui lui a été attribuée à l'issue d'un appel à la concurrence internationale. Constituée en 1999, la société appartient à 90 % au groupe espagnol Dragados. Urbaser S.A., filiale de ce dernier, sera chargée des services de gestion.

Caja de Madrid garantit le prêt de la BEI d'une durée de 15 ans (y compris un différé d'amortissement de 4 ans). Les risques de non-transfert de devises, d'expropriation, de conflits armés et de troubles civils sont couverts par la garantie budgétaire de l'Union européenne (UE).

L'octroi du présent prêt s'inscrit dans le contexte de la politique de coopération de l'UE avec des pays tiers. En Amérique latine et en Asie (ALA), la BEI est autorisée à octroyer des prêts jusqu'à concurrence de 2,48 milliards d'EUR pendant la période 2000-2006, pour soutenir des projets d'investissement réalisés par des filiales d'entreprises de l'UE ou par des co-entreprises réunissant des sociétés des pays de l'UE et des pays ALA, ou bien des investissements qui donnent lieu à des améliorations environnementales ou encouragent l'intégration régionale.

Créée en 1958 pour financer des investissements favorisant l'intégration de l'UE, la BEI octroie des prêts à l'appui du développement régional, des infrastructures, de l'énergie, de l'industrie et de l'environnement. À l'extérieur de l'UE, la Banque contribue aux politiques communautaires de coopération et d'aide au développement dans quelque 130 pays d'Europe centrale et orientale, de la Méditerranée, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'Asie et d'Amérique latine.

En 1999, la BEI a prêté quelque 32 milliards d'EUR au total, dont 4 milliards d'EUR en faveur de projets situés à l'extérieur de l'UE. La Banque emprunte sur les marchés des capitaux les fonds dont elle a besoin pour accorder ses prêts. Ses obligations se voient régulièrement attribuer la note « AAA » par les grandes agences de notation. La BEI ne poursuit pas de but lucratif, et peut répercuter sur les promoteurs de projets les excellentes conditions qu'elle obtient sur les marchés. Elle a le droit de financer jusqu'à 50 % du coût d'un projet. En moyenne, elle fournit un tiers des fonds nécessaires et cofinance des investissements avec d'autres institutions.

(1) 1 EUR = 6,55957 FRF; 0,9545 USD