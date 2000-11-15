Le montant des prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) en faveur de projets autoroutiers en Algérie mis en place depuis 1990 atteindra désormais 246 millions d'euros, à la suite du nouveau prêt de 94,65 millions d'euros qui vient d'être accordé à la République Algérienne par l'intermédiaire de la Banque Algérienne de Développement. Comme les deux précédents prêts d'un total de 45,35 millions d'euros octroyés par la BEI en juillet 2000, ce nouveau prêt contribuera à financer la réalisation de trois sections de l'autoroute est-ouest, au sud d'Alger, pour une longueur totale d'environ 75 Km. La première phase de la construction de ce projet avait déjà bénéficié de financements de la Banque à hauteur de 106 millions d'EUR.

Le programme algérien de construction d'autoroutes, mis en œuvre par le Ministère des Travaux Publics, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de l'Urbanisme, a pour objectif la réalisation du «couloir Est-Ouest » qui reliera l'Algérie avec les pays voisins, le Maroc et la Tunisie, tout en desservant les plus grandes métropoles du pays. Ce couloir sur territoire algérien s'intègre dans le réseau régional d'armature autoroutière reliant l'ensemble des pays du Maghreb et contribuera à favoriser les échanges économiques régionaux.

La BEI joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du "Partenariat Euro-méditerranéen" de l'Union européenne (UE) et de ses objectifs prioritaires. Dans ce contexte, un mandat a été mis en place pour la période 2000-2006 pour financer, à concurrence de 6 425 millions d'euros, des investissements dans les 12 pays partenaires du Bassin méditerranéen qui ont signé avec l'UE des accords de coopération et/ou d'association. Depuis 1992, un total d'environ un milliard d'euros a été accordé par la Banque pour financer des projets en Algérie, dans les secteurs de l'énergie, des transports et de l'environnement.