La Banque européenne d'investissement (BEI) annonce l'octroi d'un prêt de 20 millions d'EUR (44 millions de NLG) (1) à la compagnie des eaux Waterleidingmaatschappij Drenthe N.V. (WMD) pour la modernisation de ses systèmes de production et de distribution. La WMD, qui appartient à l'État, assure la production et la distribution d'eau potable dans la province de Drenthe (située dans le nord du pays). Le projet d'investissement qui est co-financé par la BEI permettra d'améliorer l'environnement naturel ainsi que la qualité de l'approvisionnement en eau de la population locale (500 000 habitants) et des clients industriels.

L'un des objectifs premiers du projet est de ramener l'extraction d'eau souterraine à des niveaux tenables. Le transfert partiel de la production située dans des zones sensibles sur le plan environnemental vers des zones moins fragiles contribuera à réduire la baisse saisonnière du niveau des nappes phréatiques qui a des conséquences néfastes pour les espaces naturels et les terres agricoles. Les autorités nationales et régionales des Pays-Bas portent un intérêt particulier au problème des prélèvements des nappes aquifères. Une grande partie du projet d'investissement de la WMD, financé par la BEI, a obtenu le « label écologique », conformément à la législation néerlandaise, lequel est réservé aux projets qui ont une incidence positive considérable sur l'environnement.

Les travaux qui sont financés auront également pour effet d'améliorer la qualité de l'eau, au moyen de la réduction de sa dureté, du remplacement du réseau de conduites, du renforcement de la fiabilité des services d'approvisionnement en eau, et de la poursuite de la mise au point et de l'application de technologies modernes pour le recyclage des eaux usées. Par ailleurs, le projet encouragera l'activité économique dans des zones moins développées, les deux tiers environ de la province étant classés parmi les zones assistées. Par conséquent, le projet cadre en général avec les objectifs de la BEI qui consistent à améliorer le milieu naturel et la qualité de vie de la population, et à soutenir le développement régional.

D'autres projets d'approvisionnement en eau ont été appuyés par la BEI aux Pays-Bas, dans la province de Hollande septentrionale (1998) et dans la province du Limbourg (1999). Au cours des cinq dernières années (1995-1999), la Banque a prêté 31,5 milliards d'EUR à l'appui de projets concernant l'environnement naturel et urbain dans l'Union européenne. Pendant la même période, les prêts de la BEI aux Pays-Bas se sont montés à plus de 2,2 milliards d'EUR.

La BEI, l'institution financière de l'Union européenne, soutient des projets d'investissement qui contribuent à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs de l'UE dans les domaines suivants : développement régional, transports, télécommunications, réseaux transeuropéens (RTE), sécurité de l'approvisionnement énergétique, amélioration de l'environnement naturel et urbain, mise en place d'infrastructures dans les secteurs de la santé et de l'éducation, promotion de la compétitivité et de l'intégration de l'industrie européenne, investissements des PME, financement de capital-risque. Elle participe également, à l'extérieur de l'Union, à la mise en œuvre de la politique communautaire d'aide au développement, conformément aux dispositions des divers accords que l'Union a conclus avec quelque 130 pays. Propriété des États membres de l'UE, la BEI se procure ses ressources sur les marchés des capitaux (émetteur AAA).

(1) 1 EUR = 2,20 NLG