Les langues sur le site web de la BEI

La BEI s’efforce de mettre à disposition des informations clés en plusieurs langues de manière à les rendre compréhensibles par ses différents publics.
Le menu de navigation et la majeure partie du contenu du site sont disponibles en trois langues principales directement à partir des adresses web suivantes :
anglais (www.eib.org/en)
français (www.eib.org/fr)
allemand (www.eib.org/de)
Si vous souhaitez modifier vos paramètres linguistiques sur le site web de la BEI dans l’une des langues susmentionnées, sélectionnez la langue de votre choix dans la liste déroulante en haut à droite. D’autres langues sont disponibles pour certaines pages via une option de sélection de la langue.
Des informations spécialisées sont disponibles dans les trois langues principales du site web ainsi que dans la langue la plus utilisée par le public destinataire de l’information.
- Les pages par pays de l’Union européenne (UE) ainsi que les coordonnées des bureaux locaux de la BEI sont disponibles dans les trois langues principales du site web et dans la ou les langues officielles du pays concerné.
- Les communiqués de presse sur les projets de la BEI sont généralement disponibles en anglais et dans la langue du pays où le projet est signé ou mis en œuvre, tandis que ceux sur la BEI en tant qu’institution sont normalement disponibles dans les trois langues principales du site web.
- Les pages de profil de la présidente et des vice-président(e)s sont disponibles dans les trois langues principales du site web ainsi que dans la langue officielle de leurs pays respectifs.
- Les pages suivantes de la BEI sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE :
- La Banque européenne d’investissement en bref
- Pages de publication du rapport d’activité de la BEI
- Politique de transparence du Groupe BEI
- Informations sur le Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI
- Communiqués de presse sur la conférence de presse annuelle du Groupe BEI
- Page du Comité de direction de la BEI
- Les pages destinées aux investisseurs sont également disponibles en japonais.
Nous sommes à l’écoute des citoyens qui ont des questions ou des préoccupations au sujet d’un projet, d’une politique ou des activités du Groupe BEI. Ainsi, les citoyens peuvent adresser des questions à la BEI dans toutes les langues officielles de l’UE et nos formulaires de dépôt de plainte et de signalement de manœuvres interdites auprès du Groupe BEI sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE.