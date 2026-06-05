Les langues sur le site web de la BEI

La BEI s’efforce de mettre à disposition des informations clés en plusieurs langues de manière à les rendre compréhensibles par ses différents publics.

Le menu de navigation et la majeure partie du contenu du site sont disponibles en trois langues principales directement à partir des adresses web suivantes :

anglais (www.eib.org/en)

français (www.eib.org/fr)

allemand (www.eib.org/de)

Si vous souhaitez modifier vos paramètres linguistiques sur le site web de la BEI dans l’une des langues susmentionnées, sélectionnez la langue de votre choix dans la liste déroulante en haut à droite. D’autres langues sont disponibles pour certaines pages via une option de sélection de la langue.

Des informations spécialisées sont disponibles dans les trois langues principales du site web ainsi que dans la langue la plus utilisée par le public destinataire de l’information.

Nous sommes à l’écoute des citoyens qui ont des questions ou des préoccupations au sujet d’un projet, d’une politique ou des activités du Groupe BEI. Ainsi, les citoyens peuvent adresser des questions à la BEI dans toutes les langues officielles de l’UE et nos formulaires de dépôt de plainte et de signalement de manœuvres interdites auprès du Groupe BEI sont disponibles dans toutes les langues officielles de l’UE.