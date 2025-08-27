La conférence sur l’état de l’Union, organisée par l’Institut universitaire européen (EUI), est un évènement annuel de réflexion de haut niveau qui traite des problématiques les plus pressantes auxquelles l’Europe est confrontée aujourd’hui.

Chaque année au printemps, la ville de Florence se transforme, pendant quelques jours, en capitale du débat européen. La conférence, intitulée cette année « Construire une Europe des peuples », réunit des responsables politiques de haut rang, des fonctionnaires, des universitaires, des décideurs politiques et des journalistes. Parmi les orateurs dont la présence est confirmée pour cette édition 2017, il convient de citer Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et Donald Tusk, président du Conseil européen.

Werner Hoyer, président de la BEI, fera également partie des principaux intervenants de la conférence. Le 5 mai, il y prononcera un discours de 12 h 15 à 12 h 45, suivi d’une séance de questions-réponses qui portera sur l’investissement en Europe.