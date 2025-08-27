Le 19 octobre 2023 à Madrid, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ont organisé l’événement intitulé : « Publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur financier : l’avenir – action et impact ».

Cet événement a permis de faire la lumière sur les nouvelles règles relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui ont été introduites au niveau de l’UE dans le but de moderniser et de renforcer les exigences applicables aux informations environnementales, sociales et liées à la gouvernance que les entreprises doivent respecter. Il a également permis de poursuivre les discussions actuelles concernant la directive de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) et sur les normes européennes en matière d’établissement de rapports sur la durabilité (ESRS).



Le vice-président Thomas Östros et d’autres représentants de la BEI ont participé à cet événement.

Pour en savoir plus sur l’ordre du jour et les intervenants, cliquez ici.