Le Groupe BEI a accueilli un atelier technique axé sur le renforcement du soutien au logement abordable et durable dans toute l’Europe. L’événement a réuni des institutions financières, des décideurs politiques, des chefs de file du secteur et des experts techniques en vue d’élaborer des stratégies exploitables sur le plan de l’innovation, de la durabilité et du caractère abordable dans le domaine du logement.
