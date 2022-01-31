Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Milan
19
nov 2024

Atelier technique : élaborer des stratégies concrètes pour élargir l’offre de logements abordables et durables

Lieu: Milan , it

Le Groupe BEI a accueilli un atelier technique axé sur le renforcement du soutien au logement abordable et durable dans toute l’Europe. L’événement a réuni des institutions financières, des décideurs politiques, des chefs de file du secteur et des experts techniques en vue d’élaborer des stratégies exploitables sur le plan de l’innovation, de la durabilité et du caractère abordable dans le domaine du logement.

Ordre du jour  

Autres événements pouvant vous intéresser

1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.

1
-
31
Jan
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.

Institutional EIB Institute
30
-
31
Oct
2025
Mar
2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.