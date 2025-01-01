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Alors que les Nations unies ont prévenu que nous devions réduire nos émissions de 50 % d'ici à 2030 pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, atténuer la dégradation de l'environnement et mettre un terme à la perte catastrophique de biodiversité, le dernier rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat montre qu’il y a de fortes chances que nous n’atteignons pas ces objectifs. Ce impératif nécessite une augmentation sans précédent des financements publics et privés pour soutenir à la fois l'atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. Si les enjeux sont simples, les politiques et stratégies spécifiques ne le sont pas. Établir un consensus sur ce qu’il convient de faire et sur la façon de procéder, tant à l’intérieur des pays et des régions qu’entre eux, sera, pour cette génération et les suivantes, le défi majeur à relever.

Lors de la conférence Building the Green Consensus, d'éminents orateurs – dont Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d'investissement, Odile Renaud-Basso, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Jeffrey D. Sachs, le directeur du Center of Sustainable Development de l'université de Columbia, et Mafalda Duarte, la directrice générale de Climate Investment Funds – se sont penchés sur la manière d’utiliser de nouveaux cadres réglementaires et des finances publiques vertes pour accélérer les investissements du secteur privé dans la transition verte.

Consultez l’ordre du jour.

 

Conversation informelle entre Werner Hoyer, président de la BEI, et Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD

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