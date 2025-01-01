Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Cinq ans après l’accord historique de Paris sur le climat, la plupart des pays accusent encore un retard dans la réalisation de leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, et devront désormais doubler, voire tripler, leurs engagements afin d’empêcher le réchauffement de la planète d’atteindre des niveaux dangereux.

Alors que les paramètres économiques relatifs aux énergies propres et renouvelables deviennent de plus en plus favorables, nous somment témoins d'un manque de leadership, notamment au niveau mondial.

La discussion a traité du rôle de l’Europe sur l’échiquier mondial, des perspectives qui s’offrent aux États-Unis au cours des prochaines années et de l’annonce récente par la Chine d’un objectif de neutralité carbone d’ici 2060. Elle a également porté sur les actions prévues pour les dix prochaines années et au-delà.

Agenda

Regarder l’enregistrement de l’évènement

Animateur :Jo Coburn

Session inaugurale – L’accord de Paris, cinq ans après

  • Christiana Figueres, ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, cofondatrice de Global Optimism Ltd
  • Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général de l’ONU, vice-président du groupe des Aînés

Première session – Une décennie de leadership climatique : qui en revendiquera la responsabilité ?

Après quatre ans au cours desquels les États-Unis se sont retirés de leurs engagements en matière de climat, l’absence de leadership qui en résulte a créé de nouvelles opportunités pour d’autres puissances, au niveau géopolitique. En matière d’élaboration de politiques vertes, le centre de gravité s’est-il déplacé ?

  • 15 h 05 – Débat et questions-réponses avec les médias internationaux
    • Mary Robinson, ancienne présidente de l’Irlande, présidente du groupe des Aînés
    • Todd Stern, ancien envoyé spécial des États-Unis sur les changements climatiques
    • Shang-Jin Wei, ancien économiste en chef à la Banque asiatique de développement
  • 16 h 05 – Observations finales : Jerry Brown, ancien gouverneur de Californie
  • 16 h 10 – Pause

Deuxième session – L’urgence face à l’horizon 2030

Les progrès limités réalisés au cours des cinq premières années d’existence de l’accord de Paris soulignent la nécessité de renforcer le sentiment d’urgence si nous voulons parvenir à une transition juste vers une économie sobre en carbone. Quelles mesures devons-nous prendre dès maintenant (pas l’année prochaine ni l’année suivante) pour nous assurer d’un climat plus sain d’ici à 2030 ?

  • 16 h 25 – Observations liminaires : Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement
  • 16 h 30 – Débat et questions-réponses avec les médias internationaux
    • Gro Harlem Brundtland, ancien Premier ministre de la Norvège, vice-président du groupe des Aînés
    • Nancy Saich, experte en chef des changements climatiques à la Banque européenne d’investissement
    • Shamina Singh, fondatrice et présidente du Centre pour une croissance inclusive
  • 17 h 30 – Observations finales : Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne

Watch Vice-President Fayolle's opening remarks

En savoir plus sur l’action de la BEI pour le climat

Action en faveur du climat

La BEI entend jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation des fonds requis pour respecter l’engagement mondial visant à contenir le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 °C, l’objectif étant 1,5 °C.

Secteur de l’énergie

La promotion de sources d’énergie durables, compétitives et sûres est un objectif stratégique clé de l’UE et un secteur important de l’appui financier de la BEI.

Enquête de la BEI sur le climat 2020

La première publication de l’édition de l’enquête de la BEI sur le climat de cette année montre dans quelle mesure la crise liée au COVID-19 influence le sentiment des citoyens à l’égard de l’urgence climatique.

