Cinq ans après l’accord historique de Paris sur le climat, la plupart des pays accusent encore un retard dans la réalisation de leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, et devront désormais doubler, voire tripler, leurs engagements afin d’empêcher le réchauffement de la planète d’atteindre des niveaux dangereux.

Alors que les paramètres économiques relatifs aux énergies propres et renouvelables deviennent de plus en plus favorables, nous somment témoins d'un manque de leadership, notamment au niveau mondial.

La discussion a traité du rôle de l’Europe sur l’échiquier mondial, des perspectives qui s’offrent aux États-Unis au cours des prochaines années et de l’annonce récente par la Chine d’un objectif de neutralité carbone d’ici 2060. Elle a également porté sur les actions prévues pour les dix prochaines années et au-delà.