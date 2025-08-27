La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque centrale de Malte ont organisé une conférence intitulée « Investissements de la BEI en faveur des transitions écologique, numérique et énergétique dans les petits États », une attention particulière étant accordée à Malte.

Les participants à la conférence se sont penchés sur le financement de cette triple transition dans les petits États, en mettant l’accent sur Malte. L’événement a réuni des économistes, des décideurs politiques et des représentants d’institutions financières et du monde des affaires venus de Malte et d’autres pays de l’UE.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Edward Scicluna, gouverneur de la Banque centrale de Malte, ont prononcé le discours d’ouverture. Leurs observations liminaires ont été suivies du discours principal, ainsi que de présentations sur les résultats de l’enquête 2023 de la BEI sur l’investissement pour Malte et sur les mesures prises par les entreprises maltaises en matière d’atténuation des changements climatiques. Une table ronde de haut niveau sur les possibilités et les défis liés au financement des transitions écologique, numérique et énergétique a clôturé l’événement.



