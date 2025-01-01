Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La Banque européenne d’investissement, qui est la banque européenne du climat, a participé à la 15e Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15 de la CDB) des Nations unies, qui s’est tenue à Montréal du 7 au 19 décembre 2022.

Lors de la COP 15 de la CDB, diverses parties prenantes se sont réunies pour convenir du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, une stratégie mondiale visant à préserver la nature et à assurer notre avenir commun. Ce cadre est essentiel pour créer des conditions de concurrence égales et un environnement opérationnel stable, tout en ouvrant de nouvelles possibilités d’investissement.

Emmenée par le vice-président Ricardo Mourinho Félix, la délégation de la BEI a cherché à infléchir la courbe de la perte de biodiversité et de la dégradation de l’environnement et à accroître les investissements en faveur de la nature.

  Pourquoi la biodiversité nous tient-elle à cœur ? Eva Mayerhofer, experte principale en biodiversité à la BEI, a précisé les enjeux de la crise de la nature.

  Financer la nature et la biodiversité : Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a expliqué pourquoi on ne peut viser de façon crédible la limitation de la hausse des températures à 1,5 °C si l’on ne prend pas au sérieux la protection de la nature ainsi que l’arrêt de la perte de biodiversité et l’inversion de ce phénomène.

Manifestations auxquelles a participé la BEI

Le 11 décembre

Le 13 décembre

  • Le rôle des banques multilatérales de développement dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité – Suivi de la déclaration commune des BMD sur la nature (de 13 h 15 à 15 h 45, GMT-5), avec Stephen O’Driscoll, responsable du Bureau des affaires environnementales, climatiques et sociales

Le 14 décembre

  • Séance plénière d’ouverture de la journée Finance et biodiversité : « Tributaires de la nature – Protéger la biodiversité pour répondre aux risques systémiques pour le système financier » (de 9 h 30 à 10 h 30, GMT-5), avec Ricardo Mourinho Félix, vice-président
      Revoir la retransmission de la séance plénière.
  • Risque, bénéfice et rôle des données dans la mobilisation d’investissements en faveur de la nature (de 9 h 30 à 11 heures, GMT-5)
     La discussion a porté sur le type, la résolution et l’accessibilité des données nécessaires pour mobiliser des investissements en faveur de la nature, suivre leurs résultats et surveiller les risques liés aux actifs découlant de la dégradation des écosystèmes ou de la perte de biodiversité. Nous avons discuté de la façon dont les fournisseurs de données doivent adapter leurs produits (par exemple, indicateurs, produits d’observation de la Terre, indices) aux fins de l’établissement de rapports, de la communication d’informations, d’évaluations et de résultats. Nous avons également examiné les défis inhérents au suivi de la biodiversité, tels que la spécificité et la couverture géographiques, et la façon dont ces défis pourraient être relevés et atténués afin de mobiliser des financements en faveur de la nature.
      Interventions de : Jutta Paulus, députée au Parlement européen, Eva Mayerhofer, Banque européenne d’investissement, Andrej Ceglar, Banque centrale européenne, Raj Kalia, Dark Matter Labs, Géraldine Ang, OCDE, Klaas de Vos, Ocean Fox Advisory, et Susanne Arvidsson, Nature by Numbers Lund University.
      Revoir la retransmission de l’événement.

Le 15 décembre

  •  

Découvrez comment nous protégeons l’environnement

 

Climat et environnement

Nous agissons pour faire face à l’urgence climatique et environnementale au cours de la décennie 2021-2030, qui est décisive.

 

Foresterie

Nous œuvrons en faveur de paysages durables et encourageons la croissance économique et l’emploi en zone rurale.

 

Agriculture

Nous soutenons les exploitants agricoles, les entreprises privées et la société dans son ensemble.

 

Océans propres

Nous investissons dans l’économie bleue durable et soutenons des initiatives qui préservent nos océans.

