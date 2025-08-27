La Banque européenne d’investissement et la Chambre de commerce américano-européenne (European American Chamber of Commerce) organisent un événement d’une demi-journée consacré à la croissance économique en Europe.

Le 9 novembre 2017, la Commission européenne exprimait une vision optimiste de l’économie de l’Union, disant qu’elle était « en bonne voie pour croître cette année à son rythme le plus rapide depuis dix ans ». Selon les prévisions économiques d’automne de l’exécutif de l’UE, l’économie de la zone euro connaîtra une croissance de 2,2 % cette année, de 2,1 % l’année prochaine et de 1,9 % en 2019, ce qui représente son rythme de croissance le plus élevé depuis dix ans.

Au vu des ajustements pratiqués dans l’économie chinoise et des mesures protectionnistes que les États-Unis envisagent d’adopter, que pourrait signifier une telle croissance pour les investisseurs ? Quelles possibilités d’investissement en Europe se présentent-elles aux investisseurs ? De quelle façon le Plan d’investissement pour l’Europe, également appelé « plan Juncker », a-t-il créé des emplois et stimulé la croissance ? Quelles sont les similitudes entre les situations européenne et américaine et quelles sont les réformes appliquées en Europe susceptibles de fonctionner de l’autre côté de l’Atlantique ?

Les intervenants présenteront les perspectives économiques mondiales, apporteront des précisions sur la manière dont l’Europe a été remise sur les rails grâce à des efforts coordonnés aux niveaux européen et international et donneront leurs points de vue sur les relations transatlantiques dans le contexte économique mondial.

Intervenants

Allocation d’ouverture par M. Werner Hoyer , président, BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

, président, BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT M. Jean-Christophe Laloux , directeur général et chef des opérations, BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

, directeur général et chef des opérations, BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT M. Peter Villax, PDG, HOVIONE CAPITAL SCR SA

PDG, HOVIONE CAPITAL SCR SA M me Megan Greene, directrice exécutive et économiste en chef, MANULIFE ASSET MANAGEMENT

directrice exécutive et économiste en chef, MANULIFE ASSET MANAGEMENT M. Jan Stahlberg, associé et vice-président, EQT PARTNERS

associé et vice-président, EQT PARTNERS Mme Atsi Sheth, directrice exécutive, groupe Risque souverain et groupe de recherche sur la stratégie de crédit, et chargée de crédit pour les Amériques, MOODY’S

