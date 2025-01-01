Avant la crise du COVID-19, le monde s’orientait vers une prise de conscience accrue de l’environnement. Les multinationales s’engageaient à adopter de nouvelles formes de gouvernance d’entreprise plus respectueuses de l’environnement. Les jeunes mobilisaient les mouvements climatiques mondiaux. La Commission européenne avait dévoilé ses projets d’un pacte vert pour l’Europe en réponse à l’urgence climatique.

Le COVID-19 a changé le monde d’innombrables façons. La relance offrira diverses possibilités d’accélérer la transition vers un avenir plus écologique et plus durable. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a averti que la prévention du scénario climatique le plus défavorable dépendra entièrement des mesures qui seront prises (ou non) au cours de cette décennie. L’enjeu est de taille. Quelle est la voie à suivre ?

La Banque européenne d’investissement a décidé de porter un regard sur l’avenir et a organisé, en collaboration avec Project Syndicate et d’autres partenaires, une conférence virtuelle de deux jours sur la voie d’une relance verte. Divers orateurs ont tenu une série de débats approfondis principalement axés sur la biodiversité, l’énergie, les investissements publics et la gouvernance financière et d’entreprise.