Le groupe consultatif d’économistes en chef de la BEI va se réunir pour la quatrième fois ; ce groupe rassemble un nombre restreint d’économistes, issus de grandes banques et institutions internationales, qui sont appelés à se retrouver régulièrement afin de tenir un dialogue de haut niveau à huis clos sur les principales évolutions économiques et les défis à venir. Deux fois par an, ces séminaires réunissant une vingtaine de participants permettent d’examiner de manière approfondie les principales évolutions économiques actuelles à l’échelle européenne et internationale, tout en visant la tenue de débats interactifs et éclairés entre un petit nombre de personnes selon les modalités habituelles d’une table ronde. Les remarques liminaires portant sur des thèmes clés sont suivies d’un débat ouvert à l’ensemble des participants.

Organisée en 2016, la première réunion du groupe a été l’occasion d’un échange de vues ouvert et animé. Les principaux points de discussion ont porté sur les principaux défis et les possibles actions stratégiques pour l’Europe, les options en matière de politiques budgétaires et monétaires anticycliques dans la zone euro, le rôle du Mécanisme européen de stabilité dans la maîtrise de la crise de la dette souveraine, et le degré de mise en œuvre du Plan d’investissement pour l’Europe.

La réunion de novembre se tiendra directement après la conférence annuelle de la BEI sur l’économie. L’édition 2019 de cette manifestation, intitulée « Vers une compétitivité et une inclusion accrues : quelles politiques pour l’Europe ? », est organisée en coopération avec l’université Columbia, l’OCDE et la SUERF (Société universitaire européenne de recherches financières). Pour de plus amples informations sur la conférence, veuillez cliquer ici.

La participation se fera exclusivement sur invitation. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de events@eib.org.