Passation des marchés pour les opérations d'assistance technique

Qui peut prétendre à une assistance technique ?
Les bénéficiaires de l'assistance technique sont des emprunteurs de la BEI, notamment :
- les gouvernements des pays partenaires ;
- des compagnies de services publics intervenant dans les domaines des infrastructures, de l'eau, de l'énergie, etc. ;
- des acteurs du secteur financier et des promoteurs privés.
Guide de passation des marchés pour les projets financés par la BEI
Le présent Guide de passation des marchés a pour objet d’informer les promoteurs de projets dont les marchés sont financés, en totalité ou en partie, par la Banque européenne d’investissement (BEI, ou « la Banque ») – ou au moyen de prêts garantis par elle – des modalités à suivre pour passer les marchés de travaux, de fournitures et de services nécessaires au projet concerné.
Guide pour la passation de marchés pour le compte de la BEI et pour l'assistance technique
Guide pour la passation de marchés de services, de fournitures, de travaux et de concessions gérés par la BEI
Guide pour la passation de marchés pour le compte de la BEI et pour l'assistance technique (version 01/2022)
Ce guide a pour objet d’énoncer les procédures à suivre par la BEI dans la passation de marchés.
Guide pour la passation de marchés pour le compte de la BEI et pour l'assistance technique (version 2019)
Guide pour la passation de marchés de services, de fournitures, de travaux et de concessions gérés par la BEI
Candidature pour un marché d'assistance technique
Formulaire type de candidature pour une demande d'assistance technique
Passation des marchés
Dans ses transactions avec des fournisseurs extérieurs, la Banque s’engage à respecter les principes fondamentaux de l’UE relatifs à la passation des marchés publics, et notamment les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. La Banque estime qu'en règle générale, la meilleure façon d'appliquer ces principes est d'organiser la mise en concurrence de soumissionnaires qualifiés et de procéder à une sélection fondée sur des considérations de coût aussi bien que de qualité.
Déclaration de confidentialité relative à la passation de marchés pour le compte de la BEI et pour l'assistance technique et aux activités de sous-traitance
This privacy statement provides information regarding the processing of personal data (information related to an identified or identifiable natural person) carried out by the European Investment Bank in the course of our corporate and technical assistance (C&TA) procurement activities, including contract and vendor management. It includes important information about your rights under EU data protection law.