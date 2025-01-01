Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Cette page donne un aperçu des anciens présidents de la BEI depuis 1958.

Werner Hoyer

Président de janvier 2012 à décembre 2023

Sous Werner Hoyer, la BEI est devenue le premier pilier financier de la réponse de l’Union européenne à une série de crises. Au cours des 12 années qu’il a passées à la tête de la Banque, le président Hoyer a fait de la Banque un acteur central des grands programmes conçus pour relancer l’économie européenne après la crise de la dette souveraine, redynamiser les entreprises touchées par la pandémie et soutenir l’Ukraine face aux invasions répétées de la Russie.

Philippe Maystadt

Président de janvier 2000 à décembre 2011

Durant son mandat, le président Maystadt a contribué à transformer la BEI en un acteur majeur du financement des infrastructures critiques et de la croissance des petites entreprises dans toute l’Europe. Il a également mis en avant le rôle de la BEI en tant qu’institution au service des objectifs stratégiques de l’Union européenne.

Brian Unwin

Président d’avril 1993 à décembre 1999

Sir Brian Unwin a grandement contribué à la mise en œuvre de l’Union économique et monétaire (UEM). Sous sa présidence, les opérations de la BEI se sont considérablement développées, notamment en ce qui concerne les investissements dans des projets d’infrastructure à l’échelle européenne, grâce aux réseaux transeuropéens (RTE).

Ernst-Günther Bröder

Président d’août 1984 à mars 1993

Ernst-Günther Bröder a présidé la Banque alors qu’elle connaissait une phase de croissance à l’époque de l’élargissement de 1986, puis de la mise en œuvre de l’Acte unique européen. Il a également amorcé la préparation de l’élargissement à l’Est au moyen des premiers prêts accordés à la Pologne et à la Hongrie dès 1990.

Yves Le Portz

Président de septembre 1970 à juillet 1984

Yves Le Portz est considéré comme l’une des personnalités majeures de l’histoire de la BEI. Il a considérablement développé les activités de la Banque à l’appui d’un marché commun en pleine mutation, mais aussi en dehors des territoires des États membres de la Communauté, auxquels il a porté une attention particulière.

Paride Formentini

Président de juin 1959 à septembre 1970

Paride Formentini connaissait bien toutes les institutions financières italiennes avec lesquelles il a dû établir une étroite collaboration pour que la BEI puisse agir en faveur du développement de la région du Mezzogiorno, l’un de grands objectifs de la Banque pendant sa présidence.

Pietro Campilli

Président de février 1958 à mai 1959

En 1958, Pietro Campilli s’est vu confier la mission de bâtir et de développer la toute nouvelle Banque européenne d’investissement, qu’il a néanmoins dû quitter dès mai 1959 pour assumer d’autres fonctions.