Anciens présidents

Werner Hoyer

Président de janvier 2012 à décembre 2023

Sous Werner Hoyer, la BEI est devenue le premier pilier financier de la réponse de l’Union européenne à une série de crises. Au cours des 12 années qu’il a passées à la tête de la Banque, le président Hoyer a fait de la Banque un acteur central des grands programmes conçus pour relancer l’économie européenne après la crise de la dette souveraine, redynamiser les entreprises touchées par la pandémie et soutenir l’Ukraine face aux invasions répétées de la Russie.