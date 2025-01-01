Anciens présidents

Werner Hoyer
Président de janvier 2012 à décembre 2023
Sous Werner Hoyer, la BEI est devenue le premier pilier financier de la réponse de l’Union européenne à une série de crises. Au cours des 12 années qu’il a passées à la tête de la Banque, le président Hoyer a fait de la Banque un acteur central des grands programmes conçus pour relancer l’économie européenne après la crise de la dette souveraine, redynamiser les entreprises touchées par la pandémie et soutenir l’Ukraine face aux invasions répétées de la Russie.
Philippe Maystadt
Président de janvier 2000 à décembre 2011
Durant son mandat, le président Maystadt a contribué à transformer la BEI en un acteur majeur du financement des infrastructures critiques et de la croissance des petites entreprises dans toute l’Europe. Il a également mis en avant le rôle de la BEI en tant qu’institution au service des objectifs stratégiques de l’Union européenne.
Brian Unwin
Président d’avril 1993 à décembre 1999
Sir Brian Unwin a grandement contribué à la mise en œuvre de l’Union économique et monétaire (UEM). Sous sa présidence, les opérations de la BEI se sont considérablement développées, notamment en ce qui concerne les investissements dans des projets d’infrastructure à l’échelle européenne, grâce aux réseaux transeuropéens (RTE).
Ernst-Günther Bröder
Président d’août 1984 à mars 1993
Ernst-Günther Bröder a présidé la Banque alors qu’elle connaissait une phase de croissance à l’époque de l’élargissement de 1986, puis de la mise en œuvre de l’Acte unique européen. Il a également amorcé la préparation de l’élargissement à l’Est au moyen des premiers prêts accordés à la Pologne et à la Hongrie dès 1990.
Yves Le Portz
Président de septembre 1970 à juillet 1984
Yves Le Portz est considéré comme l’une des personnalités majeures de l’histoire de la BEI. Il a considérablement développé les activités de la Banque à l’appui d’un marché commun en pleine mutation, mais aussi en dehors des territoires des États membres de la Communauté, auxquels il a porté une attention particulière.
Paride Formentini
Président de juin 1959 à septembre 1970
Paride Formentini connaissait bien toutes les institutions financières italiennes avec lesquelles il a dû établir une étroite collaboration pour que la BEI puisse agir en faveur du développement de la région du Mezzogiorno, l’un de grands objectifs de la Banque pendant sa présidence.
Pietro Campilli
Président de février 1958 à mai 1959
En 1958, Pietro Campilli s’est vu confier la mission de bâtir et de développer la toute nouvelle Banque européenne d’investissement, qu’il a néanmoins dû quitter dès mai 1959 pour assumer d’autres fonctions.