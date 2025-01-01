Le processus de traitement des plaintes

Étape n° 2 : Traitement

Le Mécanisme de traitement des plaintes évalue toutes les plaintes recevables afin d’être mieux informé, de mieux comprendre les allégations et de décider de la suite à donner. Il peut décider qu’une enquête approfondie est nécessaire, ce qui ouvrira la voie à une analyse de conformité ; une médiation pourra également vous être proposée en vue de résoudre tout conflit entre les parties.

L’étape du traitement se conclut par la communication d’une lettre finale ou d’un projet de rapport.

Bien que le Mécanisme s’efforce de répondre aussi rapidement que possible, le délai de réponse finale dépendra du type de plainte. Dans les cas qui le justifient, le délai peut être prolongé, une fois le plaignant informé.