GRAND PARIS-RESEAU DE TRANSPORT-LIGNE15 SUD III

Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains de la Région Île-de-France (PDUIF) et d'un programme d'extension des infrastructures du réseau de transport public avec 200 km de lignes de métro supplémentaires, nommé « réseau de transport public du Grand Paris » ou « Grand Paris Express (GPE) » pour relier les territoires denses de la métropole parisienne. Le programme desservira les pôles stratégiques de la métropole : les aéroports, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs, culturels, tout en désenclavant les territoires parcourus.





Le projet améliorera la desserte et l'accessibilité de 22 communes situées au sud de Paris soit plus d'1 million d'habitants et 500 000 emplois et il offrira une réelle alternative à la voiture car il contribuera à assurer les déplacements de banlieue à banlieue et à diminuer la saturation de certaines lignes grâce au maillage avec le réseau existant.





Il soutient ainsi le transfert du trafic vers des modes de transport plus durables et réduit les externalités négatives liées au transport, remédiant ainsi à d'importantes défaillances du marché des transports. Ces externalités comprennent la pollution, le bruit, les émissions de CO2 ainsi que la congestion et la sécurité routière.





Par ailleurs, le prêt envisagé contribuera au soutien du programme d'investissement significatif porté par la SGP, à la diversification de ses sources de financement à long-terme et à optimiser le profil des échéances de sa dette, en mettant à sa disposition des fonds à très long terme à un cout attractif. La contribution financière du prêt BEI provient en particuler de la longue maturité proposée par la BEI, de la longue période de disponibilité du prêt envisagé et de la flexibilité des profils de remboursement proposés par la BEI. La contribution de la BEI enverra également un signal positif aux autres prêteurs.