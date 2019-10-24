COLLEGES LA REUNION

Les écoles et établissements d'enseignement ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la directive européenne relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (directive 2014/52/UE modifiant la directive 2011/92/UE de l'UE), même si l'Annexe II de la directive relative au développement urbain inclut les projets de cette nature. Tous les projets de a présente opération sont entièrement couverts par un plan d'utilisation des sols approuvé, qui ne peut être modifié qu'après consultation publique et approbation de l'autorité compétente. Le Promoteur a confirmé que de nouveaux travaux de construction étaient en cours d'exécution sur des parcelles de terrain prédéfinies identifiées aux fins de cette nouvelle construction. Si l'autorité compétente exige une étude d'impact environnemental (EIE) pour l'une ou l'autre des deux composantes du projet impliquant une nouvelle construction, le Promoteur est tenu de fournir à la BEI le document complet de l'EIE.