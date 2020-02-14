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EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

Signature(s)

Amount
€ 45,000,000
Countries
Sector(s)
Mali : € 45,000,000
Energy : € 45,000,000
Signature date(s)
22/12/2020 : € 45,000,000
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Related public register
17/06/2020 - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO - Etude d'Impact environnemental et social
Related public register
19/08/2020 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

Summary sheet

Release date
14 February 2020
Status
Reference
Signed | 22/12/2020
20180359
Project name
Promoter - financial intermediary
EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO
ENERGIE DU MALI-SA
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 45 million
EUR 115 million
Location
Sector(s)
  • Energy - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Description
Objectives

Le projet consiste à réaliser le tronçon nord de la boucle haute tension (225 kV) de Bamako, qui constituera à terme l'ossature principale d'alimentation et de distribution d'énergie électrique de la capitale malienne. Il comprend (i) une ligne HT double terne 225 kV de 103 km, (ii) l'extension de deux postes existants, et (iii) la construction de trois nouveaux postes.

L'objectif global du programme est de (i) soutenir le commerce régional d'électricité au Mali, (ii) l'intégration de projets de production d'électricité au niveau local et régional ainsi que (iii) la croissance de la demande en énergie de l'agglomération de Bamako.

Environmental aspects
Procurement

S'il était situé dans l'UE, le projet relèverait de l'annexe I de la directive d'impact sur l'environnement (EIE) de l'UE, nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement. Conformément aux réglementations nationales en vigueur au Mali ainsi qu'aux normes environnementales et sociales de l'AFD et de la BEI, des études d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) sont en cours de réalisation ainsi que les plans associés de gestion environnementale et sociale (PGES) et plans d'action de réinstallation (PAR). Les études EIES, y compris les PGES et les PAR, font l'objet d'une consultation publique. Les impacts que l'on peut généralement attendre du projet sont liés au défrichage de la végétation, aux incidents impliquant les oiseaux (collision et/ou électrocution avec les lignes électriques), aux champs électromagnétiques émis par les dites lignes, ainsi qu'à l'acquisition de terres et à la réinstallation des populations vivant sur le tronçon des dites lignes. La BEI veillera à ce que des mesures appropriées soient prises pour éviter, atténuer et/ou compenser les impacts du projet.

Le promoteur sera tenu de mettre en oeuvre le projet conformément aux règles et procédures de passation des marchés de l'AFD, et conformément aux exigences et normes convenues entre la BEI, l'Agence française de développement (AFD) et la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, en français : Établissement de crédit pour la reconstruction) pour les projets relevant de l'Initiative de Confiance Mutuelle (Mutual Reliance Initiative - MRI) pour les opérations en dehors de l'UE, comme prévu dans le vademecum de la BEI sur les passations de marché. En particulier, les appels d'offres internationaux seront publiés dans le Journal Officiel de l'UE (JOUE).

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO - Etude d'Impact environnemental et social
Publication Date
17 Jun 2020
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
131397264
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20180359
Sector(s)
Energy
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Mali
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO
Publication Date
19 Aug 2020
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
126914966
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20180359
Sector(s)
Energy
Regions
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
Countries
Mali
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
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17/06/2020 - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO - Etude d'Impact environnemental et social
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19/08/2020 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO
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Data sheet
EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
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