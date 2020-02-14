EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

S'il était situé dans l'UE, le projet relèverait de l'annexe I de la directive d'impact sur l'environnement (EIE) de l'UE, nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement. Conformément aux réglementations nationales en vigueur au Mali ainsi qu'aux normes environnementales et sociales de l'AFD et de la BEI, des études d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) sont en cours de réalisation ainsi que les plans associés de gestion environnementale et sociale (PGES) et plans d'action de réinstallation (PAR). Les études EIES, y compris les PGES et les PAR, font l'objet d'une consultation publique. Les impacts que l'on peut généralement attendre du projet sont liés au défrichage de la végétation, aux incidents impliquant les oiseaux (collision et/ou électrocution avec les lignes électriques), aux champs électromagnétiques émis par les dites lignes, ainsi qu'à l'acquisition de terres et à la réinstallation des populations vivant sur le tronçon des dites lignes. La BEI veillera à ce que des mesures appropriées soient prises pour éviter, atténuer et/ou compenser les impacts du projet.