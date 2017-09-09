CASA TRANSPORT FERROVIAIRE REGIONAL

De par leur nature et leur taille, la grande majorité des sous-projets envisagés ne devraient pas relever de l'annexe II de la Directive 2011/92/UE modifiée par la Directive 2014/52/UE. Dans le cas où un sous-projet relèverait de l'annexe II, l'obligation de mener une évaluation d'impact environnemental (EIE) sera déterminée soit au cas par cas soit par des critères fixés par l'Etat membre. La production du matériel roulant ferroviaire se trouve hors du champ de la Directive 2011/92/EU modifiée par la Directive 2014/52/UE. Tous les aspects environnementaux, y compris la conformité avec les directives européennes applicables, seront approfondis et évalués au cours de l'instruction de chacun des sous-projets. De manière générale et au vu des projets précédents de la Banque en France, les acteurs publics et privés impliqués dans le secteur ferroviaire en France ont une bonne capacité et un bon degré de sensibilisation aux aspects environnementaux et sociaux.