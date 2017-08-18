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EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS

Signature(s)

Amount
€ 240,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 240,000,000
Education : € 240,000,000
Signature date(s)
15/12/2017 : € 240,000,000
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26/09/2017 - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Diagnostic Environnemental
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26/09/2017 - Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Déclaration de Projet - Notice environnementale
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24/12/2025 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
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France: EIB supports the “Ambition Collèges” Plan in Seine-Saint-Denis

Summary sheet

Release date
18 August 2017
Status
Reference
Signed | 15/12/2017
20160936
Project name
Promoter - financial intermediary
EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 240 million
EUR 499 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Financement du Programme pluriannuel d'investissement du Département de la Seine-Saint-Denis en faveur des collèges.

Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage et de travail des élèves et des équipes éducatives, de créer du lien entre le collège et son environnement et d'améliorer l'efficacité énergétique des collèges.

Environmental aspects
Procurement

Le Département de la Seine-Saint-Denis a la responsabilité, possède et exploite les collèges éligibles pour le financement du projet. Les différents sites des projets sont situés pour la plupart sur des sites scolaires existants et sont déjà situés dans les villes respectives et/ou font partie de plans pluriannuels d'investissement portés par le Département. La directive 2011/92/UE du Conseil concernant l'évaluation des incidences environnementales (EIE), telle qu'amendée, ne mentionne pas spécifiquement les activités liées à l'éducation, mais dans le cas d'un développement urbain, l'annexe II de la directive EIE s'applique. La nécessité d'une EIE sera décidée par les autorités compétentes pour chaque sous-projet au cas par cas. Le promoteur transmettra une copie de l'évaluation des incidences sur l'environnement à la BEI pour tous les sous-projets pour lesquelles une EIE est jugée nécessaire par l'autorité compétente.

Le Département suit les règles de passation des marchés publics. Les contrats pour la mise en œuvre du projet ont été / seront attribués conformément à la législation applicable sur les marchés de l'UE (directives 2004/18/CE, ou 2014/24/UE, le cas échéant, et/ou 2004/17/CE, ou 2014/25/UE, le cas échéant, et/ou 2014/23/UE le cas échéant, ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE), tel qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, et le cas échéant avec la publication d'un avis de marché dans le Journal officiel de l'Union européenne. Les procédures mises en place par le Département de la Seine-Saint-Denis impliquent la publication au Journal officiel de l'UE ; elles sont adéquates pour le projet et acceptables pour la Banque.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Diagnostic Environnemental
Publication Date
26 Sep 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
78722825
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160936
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Déclaration de Projet - Notice environnementale
Publication Date
26 Sep 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
78717045
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20160936
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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Non-Technical Summary (NTS) - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Déclaration de Projet - Résumé Non-Technique
Publication Date
26 Sep 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
78713069
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20160936
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
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Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
Publication Date
15 Nov 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
75910299
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20160936
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
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Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
Publication Date
24 Dec 2025
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
251002121
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20160936
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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General enquiries and comments

The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

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