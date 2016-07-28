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PROGRAMME DE SCOLARISATION RURALE

Signature(s)

Amount (.*)
€ 116,500,000
Countries
Sector(s)
Morocco : € 116,500,000
Education : € 116,500,000
Signature date(s)
10/03/2022 : € 14,000,000
14/12/2021 : € 102,500,000
(*) Including a € 14,000,000 Investment Grants provided by the NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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11/12/2020 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PROGRAMME DE SCOLARISATION RURALE

Summary sheet

Release date
7 July 2020
Status
Reference
Signed | 14/12/2021
20160728
Project name
Promoter - financial intermediary
PROGRAMME DE SCOLARISATION RURALE
MINISTÈRE DE L'EDUCATION - ROYAUME DU MAROC
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 116 million
EUR 215 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet concerne la construction de 150 écoles primaires rurales disperséees au travers du pays.

Le projet vise à contribuer au renforcement (i) de l'équité dans l'accès à l'éducation (en particulier pour les jeunes filles), et (ii) à l'amélioration de la qualité du système public éducatif. L'objectif est d'augmenter le taux de scolarisation et de réduire les taux de redoublement et d'abandon dans neuf régions spécifiques principalement dans le milieu rural. L'égalité d'accès à l'éducation devrait en outre contribuer à l'inclusion sociale à long terme pouvant faciliter, entre autres, l'amélioration de l'accès à des opportunités d'emploi des jeunes.

Environmental aspects
Procurement

Un projet présentant des caractéristiques similaires au sein de l'UE serait classé dans l'Annexe II de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, ce qui nécessiterait une décision de l'autorité compétente rendant obligatoire ou non une étude d'impact environnemental (EIE). Les infrastructures d'éducation ne sont pas spécifiquement mentionnées dans la directive EIE de l'UE et les États membres ne sont donc pas tenus d'en avoir une. Cependant, les investissements pourraient être couverts par l'Annexe II de la directive s'ils sont classés comme des opérations d'aménagement urbain. La nécessité d'avoir des EIE sera étudié durant l'instruction.

La Banque exigera du Promoteur qu'il veille à ce que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation de marchés de la BEI.

Under ELM Guarantee

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PROGRAMME DE SCOLARISATION RURALE
Publication Date
11 Dec 2020
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
133254760
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20160728
Sector(s)
Education
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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