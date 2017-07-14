EXTENSION TRAMWAY RABAT SALE

Summary sheet
Le Projet porte sur les travaux d'extension de la deuxième ligne du tramway de Rabat Salé sur une longueur de 2,4 kilomètres et quatre stations dans la ville de Rabat et de 4,6 kilomètre et neuf stations dans la ville de Salé pour un total de sept kilomètres et 13 stations. Le Promoteur rendra également disponibles 22 rames en unité simple de 33 mètres pour l'exploitation du service.
Le projet vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services de transport en commun dans l'agglomération de Rabat Salé, qui compte plus de 2 million d'habitants et qui souffre d'une forte congestion routière et d'un véritable manque d'alternatives de transport public. Les résultats escomptés du projet sont un saut quantitatif de la capacité des transports publics et de la fiabilité du service associé avec des fréquences plus élevées et des gains de temps assurés. Cette amélioration favorise le report modal en réduisant les nuisances associées à d'autres modes de transport tels que les voitures particulières, les bus et les taxis (émissions polluantes et sonores, de gaz à effet de serre ainsi que l'accidentologie routière). En plus de ses effets structurants sur le réseau de transport en commun, le projet devrait contribuer à l'amélioration du cadre de vie des quartiers desservis par le tracé de la nouvelle ligne de tramway, dont certains défavorisés, et renforcer la cohésion sociale par une amélioration de l'accessibilité aux bassins d'emplois et aux principaux centres d'activités de la ville, en particulier pour les quartiers les plus pauvres de la ville, aidant ainsi à réduire la pauvreté.
Une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) a été réalisée et devrait être soumise à consultation publique et par la suite aux autorités compétentes conformément à la législation marocaine en début d'année 2017. Les procédures environnementales appliquées par le Promoteur et leur conformité avec les standards de la Banque seront vérifiées en cours d'instruction, notamment par rapport à l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et des mesures d'atténuation et compensation envisagées dans le cadre de l'EIES.
La Banque exigera du Promoteur de s'assurer que toute procédure de passation des marchés est conforme au guide de passation des marchés de la Banque.
Cette opération est couverte par la Garantie ELM.
Le financement de ce projet, pourrait s'inscrire dans le cadre de la nouvelle initiative « Résilience économique » de la BEI visant à renforcer la résilience économique dans les pays voisins du Sud en modernisant et développant les infrastructures économiques et sociales et en stimulant la croissance durable et la création d'emplois.
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