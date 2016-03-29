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SWDE WATER SUPPLY III

Signature(s)

Amount
€ 200,000,000
Countries
Sector(s)
Belgium : € 200,000,000
Water, sewerage : € 200,000,000
Signature date(s)
14/11/2016 : € 200,000,000
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22/09/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - SWDE WATER SUPPLY III
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - SWDE WATER SUPPLY III
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Belgium: New EU loan of EUR 200m to Société wallonne des eaux

Summary sheet

Release date
29 March 2016
Status
Reference
Signed | 17/11/2016
20150790
Project name
Promoter - financial intermediary
SWDE WATER SUPPLY III
SOCIETE WALLONNE DES EAUX
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 200 millions
EUR 400 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Financement du programme d'investissements de la SWDE de 2016 à 2020. Cette opération portera sur un programme de renouvellement et de modernisation du réseau d'eau potable, des installations de traitement et de stockage et des infrastructures.

Certaines des composantes du projet visent à améliorer la sécurité d'alimentation en eau dans le cadre de l'adaptation au changement climatique.

Environmental aspects
Procurement

L'impact du programme d'investissements sera bénéfique pour l'environnement et la population de la Région wallonne (réduction des pertes d'eau d'où ménagement des ressources, maintien ou amélioration de la qualité de l'eau potable, adaptation au changement climatique). La Banque exigera du promoteur d'assurer que le projet est mis en œuvre en conformité avec la directive 2001/42/CE, la directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE, ainsi que les dispositions des directives 92/43/CEE et 79/409/CEE, le cas échéant. Tous les documents clés du projet seront publiés sur le site de la Banque, en accord avec sa politique de divulgation.

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en œuvre du projet ont été/seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les directives 2004/18/CE et/ou 2004/17/CE ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - SWDE WATER SUPPLY III
Publication Date
22 Sep 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
69414250
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150790
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
European Union
Countries
Belgium
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - SWDE WATER SUPPLY III
Publication Date
31 Dec 2023
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
147090116
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20150790
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
European Union
Countries
Belgium
Publicly available
Download now
or Link to source
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22/09/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - SWDE WATER SUPPLY III
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - SWDE WATER SUPPLY III
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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

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