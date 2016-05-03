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PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2)

Signature(s)

Amount
€ 34,000,000
Countries
Sector(s)
Morocco : € 34,000,000
Water, sewerage : € 34,000,000
Signature date(s)
27/07/2017 : € 34,000,000
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Summary sheet

Release date
3 May 2016
Status
Reference
Signed | 27/07/2017
20150699
Project name
Promoter - financial intermediary
PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSMENT 2 (PNA 2)
OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE ET DE L'EAU POTABLE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 34 million
EUR 176 million
Location
Sector(s)
  • Water, sewerage - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
Description
Objectives

Le projet consiste en la construction, la réhabilitation et l'extension des infrastructures d'assainissement dans un certain nombre des centres urbains à l'intérieur du Royaume du Maroc. Il fait partie du Programme National d'Assainissement Liquide et de l'Epuration des Eaux Usées (PNA), approuvé par le Gouvernement marocain en 2005. Le projet est la continuité de l'opération Programme National d'Assainissement 1 (PNA 1) signée en 2012.

L'objectif du programme est de contribuer à l'augmentation du taux de collecte et du taux d'épuration des eaux usées des moyennes et petites communes, en conformité avec les objectifs du PNA i.e. 80% de taux de raccordement aux réseaux d'assainissement dans les zones urbaines et 60% de taux de traitement des eaux usées collectées d'ici 2020.

Environmental aspects
Procurement

Une évaluation environnementale stratégique a été effectuée pour le Programme national d'assainissement liquide et d'Epuration des Eaux Usées PNA, qui contribue à la protection et à l'amélioration des ressources en eau grâce à la mise à niveau et l'extension de l'infrastructure d'assainissement. L'acceptabilité environnementale délivrée par l'autorité compétente conformément à la législation locale sera requise pour tous les composants. Certaines composantes pourraient faire l'objet d'une EIE, à préparer en conformité avec la législation nationale et les principes de la directive de l'UE concernant les EIE. L'infrastructure permettra d'appuyer la croissance économique et le développement social dans les régions ciblées, ayant un impact sur les PME et la création d'emploi local.

Les investissements seront mis en œuvre selon les procédures de l'ONEE et l'AFD, ainsi qu'en conformité avec les exigences et les normes convenues entre la BEI, l'AFD et la KfW pour les projets sous le MRI (« Mutual Reliance Initiative ») pour des opérations en dehors de l'UE. En particulier, les appels d'offres internationaux seront également publiés au Journal Officiel de l'Union européenne.

Under ELM Guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2)
Publication Date
23 Sep 2016
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
67029713
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150699
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2) - Evaluation environnementale du Projet d’assainissement liquid de la ville de Touissit et du Centre de Sidi Boubker (province de Jerada) - Etude d’Impact sur l’Environnement
Publication Date
25 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
90448624
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150699
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - PROGRAMME NATIONAL ASSAINISSEMENT 2 (PNA 2) - Assainissement Liquide du Centre Arbaoua - Etude d’Impact sur l’Environnement
Publication Date
25 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
90448397
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150699
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Publication Date
25 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
90444943
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150699
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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Publication Date
25 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
90448309
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150699
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
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Publication Date
25 Jan 2019
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
90451420
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150699
Sector(s)
Water, sewerage
Regions
Mediterranean countries
Countries
Morocco
Publicly available
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