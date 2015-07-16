MBIL FINEA

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L'opération proposée est un prêt intermédié à FINEA, filiale du groupe CDG, dont l'objectif est de soutenir le développement des Petites et Moyennes Entreprises marocaines en améliorant leur accès aux financements bancaires. Celles-ci auront accès à la ligne de crédit BEI par le biais d'Intermédiaires financiers marocains (IFM) sélectionnés par FINEA en accord avec la Banque.
Ce prêt intermédié a pour objectif de : (i) contribuer à soutenir la croissance de l'économie marocaine et l'emploi par une augmentation de la capacité d'octroi de prêts à long terme de ses partenaires bancaires, (ii) soutenir la compétitivité des entreprises en contribuant à la réduction des coûts de financement et à l'amélioration des conditions de prêt des bénéficiaires finaux, (iii) favoriser l'émergence et le développement des petites et moyennes entreprises (PME) en améliorant leur accès au financement bancaire afin de financer leurs investissements et leurs besoins en fonds de roulement éligibles au financement BEI.
Aucun effet environnemental spécifique n'est identifié à ce stade actuel du projet. FINEA sera cependant informée des exigences environnementales de la Banque. La Banque requerra de l'intermédiaire financier local qu'il s'assure qu'en application des principes européens pour l'environnement (PEE), l'intermédiaire financier s'assurera également que les industries bénéficiaires de leurs prêts respectent les normes européennes en matière d'émissions industrielles (Directive 2010/75/UE).
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur. La Banque exigera des institutions qu'elles s'assurent que toutes les procédures de passation des marchés effectuées par les bénéficiaires finaux pour les sous-projets que la Banque finance sont conformes avec le Guide des achats de la BEI et aux bonnes pratiques commerciales.
Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.
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