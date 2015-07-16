MBIL FINEA

L'opération proposée est un prêt intermédié à FINEA, filiale du groupe CDG, dont l'objectif est de soutenir le développement des Petites et Moyennes Entreprises marocaines en améliorant leur accès aux financements bancaires. Celles-ci auront accès à la ligne de crédit BEI par le biais d'Intermédiaires financiers marocains (IFM) sélectionnés par FINEA en accord avec la Banque.

Ce prêt intermédié a pour objectif de : (i) contribuer à soutenir la croissance de l'économie marocaine et l'emploi par une augmentation de la capacité d'octroi de prêts à long terme de ses partenaires bancaires, (ii) soutenir la compétitivité des entreprises en contribuant à la réduction des coûts de financement et à l'amélioration des conditions de prêt des bénéficiaires finaux, (iii) favoriser l'émergence et le développement des petites et moyennes entreprises (PME) en améliorant leur accès au financement bancaire afin de financer leurs investissements et leurs besoins en fonds de roulement éligibles au financement BEI.