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CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX

Signature(s)

Amount
€ 100,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 100,000,000
Education : € 100,000,000
Signature date(s)
6/11/2017 : € 100,000,000
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24/01/2017 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
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France: EIB lends EUR 100m to University of Bordeaux as part of “Operation Campus”

Summary sheet

Release date
21 October 2016
Status
Reference
Signed | 09/11/2017
20150196
Project name
Promoter - financial intermediary
CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Université de Bordeaux
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 100 million
EUR 276 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet concerne la reconstruction, la rénovation et l'extension de bâtiments existants dédiés à l'enseignement et la recherche et à la vie des étudiants dans l'Université de Bordeaux

Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'UE et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international et les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Ce projet contribuera à l'amélioration de la qualité d'enseignement et de recherche de l'université de Bordeaux, permettant la rénovation et la consolidation de ses campus. Le projet permettra d'améliorer l'égalité pour l'éducation et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études dans l'enseignement supérieur de haute qualité. Les investissements permettront en outre d'améliorer de façon tangible l'efficacité énergétique des locaux de l'université. Les bâtiments neufs et rénovés seront économes en énergie et réalisés en respectant des solutions techniques et technologiques de pointe.

Environmental aspects
Procurement

La construction de bâtiments universitaires neufs ou la réfection de ceux existants se realisera en conformité avec des normes strictes en termes d'économie d'énergie, telles que celles en vigueur dans la législation nationale ; ce qui contribuera à accélérer la mise en œuvre des objectifs découlant de la directive 2011/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. Certains projets pourraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE).

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004).

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS UNIVERSITE DE BORDEAUX
Publication Date
24 Jan 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
70020481
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150196
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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