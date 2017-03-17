KABALA II- EAU ET ASSAINISSEMENT BAMAKO

Le projet accompagnera les efforts du gouvernement malien pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) en matière d'eau potable et d'assainissement à Bamako, la capitale du Mali. Le volet eau potable consiste en un doublement de la capacité de la nouvelle usine de 140 000 à 280 000 m/jour, des ouvrages de transfert et du réseau de distribution. Le volet assainissement consiste en la construction de stations de traitement des boues de vidange. Il sera mis en oeuvre par un financement parallèle avec l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Le renforcement des infrastructures de base aura un impact significatif sur la structure économique de la capitale, en favorisant un meilleur cadre de développement de l'industrie, du commerce et du secteur privé local.