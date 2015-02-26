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LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA

Signature(s)

Amount
€ 250,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 250,000,000
Education : € 250,000,000
Signature date(s)
21/12/2016 : € 250,000,000
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24/01/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
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France: The EU bank and the Provence-Alpes-Côte d'Azur Region sign a EUR 250m partnership for refurbishment and upgrading of the region’s lycées

Summary sheet

Release date
26 February 2015
Status
Reference
Signed | 21/12/2016
20140484
Project name
Promoter - financial intermediary
LYCEES APPRENTISSAGE RECHERCHE REGION PACA
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, PRIVATE ENTITY(IES)
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 265 millions
EUR 536 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Projet de construction/rénovation de lycées, d'un centre d'apprentissage et d'un centre de recherches avec la Région Provence Alpes Côte d'Azur et l'Institut de Recherche Développement

Le projet vise à renforcer le dispositif de formation des jeunes dans la Région, ainsi que la formation professionnelle pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes en France.

Environmental aspects
Procurement

Le projet concerne la construction de nouveaux bâtiments et l’agrandissement et la rénovation d’écoles secondaires du deuxième cycle (lycées) existants, ainsi que la construction d'un centre régional d'apprentissage. La directive 2011/92/UE telle que modifiée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d’une EIE (en vertu de l’annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.
Plusieurs sous-projets sont situés dans des départements touchés par un taux de chômage élevé et des troubles sociaux fréquents. Le projet contribue à améliorer l'offre éducative dans les zones d'éducation prioritaires et, par conséquent, ses incidences sociales positives sont importantes.

La Banque exigera du promoteur qu’il s’assure que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet ont été ou soient passés en conformité avec la législation européenne applicable (les directives 2004/18/CE et (ou) 2004/17/CE, ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE) telle qu'interprétée par la Cour de justice européenne, avec publication des avis d’appel d’offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Publication Date
24 Jan 2016
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
64314658
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20140484
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - LYCEES APPRENTISSAGE REGION PACA
Publication Date
23 Dec 2022
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
165135154
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20140484
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
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