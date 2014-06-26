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CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Signature(s)

Amount
€ 38,400,000
Countries
Sector(s)
France : € 38,400,000
Energy : € 38,400,000
Signature date(s)
25/11/2015 : € 38,400,000
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10/12/2014 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
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07/11/2014 - Non-Technical Summary (NTS) - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Summary sheet

Release date
26 June 2014
Status
Reference
Signed | 25/11/2015
20140235
Project name
Promoter - financial intermediary
CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN SA
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 41 millions
EUR 84 millions
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Le projet porte sur la modification d’une centrale de production de chaleur alimentée au charbon de 450 MWth et la construction d’une nouvelle infrastructure, comprenant un centre de stockage de biomasse, afin de permettre que 50% de la production de chaleur provienne de pellets de biomasse. La chaleur sera produite dans la commune de Saint-Ouen et alimentera le système de chauffage urbain de Paris.

Augmentation de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du réseau de chauffage urbain CPCU par l’évolution de la centrale de production de chaleur CPCU située à St-Ouen (93).

Environmental aspects
Procurement

Une partie du projet relève de l'Annexe II de la Directive 2011/92/CE ERE et a été retenue par l'autorité compétente. L'usine a une puissance thermique qui dépasse les 50 MWth ce qui signifie que la Directive de l'Union européenne sur des émissions industrielles (2010/75/UE) s'applique à ce projet. Les matières provenant de la biomasse sont basées sur des pellets de bois importés et/ou produits en France ; la durabilité et la justification économique du projet seront étudiées ultérieurement. La conformité du projet avec les normes de durabilité environnementales et sociales de la BEI sera vérifiée lors de l'instruction.

La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés relatifs à la mise en œuvre du projet aient été ou soient attribués conformément à la législation de l'UE sur la passation des marchés publics (directive 2004/17/CE) [modifiant les Directives 1989/665/CEE et 1992/13/CEE], avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne le cas échéant.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Publication Date
10 Dec 2014
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
56465601
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20140235
Sector(s)
Energy
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Non-Technical Summary (NTS) - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Publication Date
7 Nov 2014
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
55918245
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Non-Technical Summary (NTS)
Project Number
20140235
Sector(s)
Energy
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE
Publication Date
14 Nov 2018
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
77391213
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20140235
Sector(s)
Energy
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
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Data sheet
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Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
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