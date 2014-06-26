CPCU - CO-COMBUSTION BIOMASSE

Une partie du projet relève de l'Annexe II de la Directive 2011/92/CE ERE et a été retenue par l'autorité compétente. L'usine a une puissance thermique qui dépasse les 50 MWth ce qui signifie que la Directive de l'Union européenne sur des émissions industrielles (2010/75/UE) s'applique à ce projet. Les matières provenant de la biomasse sont basées sur des pellets de bois importés et/ou produits en France ; la durabilité et la justification économique du projet seront étudiées ultérieurement. La conformité du projet avec les normes de durabilité environnementales et sociales de la BEI sera vérifiée lors de l'instruction.