EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

Financement du programme pluriannuel de construction et de rénovation de bâtiments publics du Département des Hauts-de-Seine comprenant essentiellement des collèges, mais également le musée Albert Kahn, les archives départementales et deux centres de protection maternelle et infantile.

Ce projet aura un fort impact sur la préparation des collégiens aux futures études supérieures et à l'emploi. Les investissements visent à accroître la capacité d'accueil des bâtiments pour faire face à l'extension des zones urbaines ; adapter les infrastructures aux nouvelles technologies ; améliorer l'accessibilité des collèges aux personnes handicapées ; et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le projet permettra d'améliorer la réserve de capital humain du département des Hauts-de-Seine et d'une façon plus générale de la France. Le désamiantage des archives départementales et la rénovation du Musée Albert Khan contribueront au renouvellement urbain du Département.